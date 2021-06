MotoGP, Valentino Rossi cittadino onorario di Assen

Valentino Rossi nominato cittadino onorario di Assen alla vigilia del GP di Olanda 2021. Un tracciato a cui è legato da molti ricordi.

Valentino Rossi ha vinto dieci volte sul circuito di Assen. L’ultima risale alla stagione MotoGP 2017. Solo Giacomo Agostini e Angel Nieto hanno avuto più successo con rispettivamente 14 e 15 vittorie. Giovedì il campione di Tavullia è stato nominato cittadino onorario dal sindaco di Assen Marco Out. “Assen è un posto fantastico”, ha dichiarato il 42enne “Ogni pilota ama questo circuito. C’è così tanta storia di motociclismo qui. Il layout è fantastico. Ora è stato modificato, ma lo stile della vecchia Assen è rimasto. Guidare qui è sempre un grande piacere“.

Il tracciato olandese è l’unico rimasto sempre in calendario dall’istituzione del Motomondiale nel 1949. L’unica eccezione nel 2020, quando la gara è stata annullata a causa della pandemia del Coronavirus. Fino al 2016 la gara si svolgeva di sabato, poi spostata alla domenica. In occasione del 72° Gran Premio di Assen Valentino Rossi ha ricevuto l’onorificenza dal sindaco Out con una semplice cerimonia nel paddock. “Sono molto orgoglioso, è un grande onore“, ha detto il pilota del team Petronas SRT. “Assen è un luogo importante. È uno degli autodromi più famosi“.

Una pista dove si raccolgono ricordi familiari: suo padre Graziano ha vinto nella classe 250cc ad Assen nel 1979. A quel tempo indossava il numero di livrea 46, che ha tramandato a suo figlio Valentino Rossi, con cui è divenuto celebre in tutto il mondo. Fino agli anni Novanta era solito passeggiare anche all’esterno del paddock olandese. Erano i tempi romantici del Motomondiale… “A volte andavo a cena ad Assen. C’erano sempre molti giovani in giro“. Non è la prima onorificenza per il Dottore in giro per il mondo. Nel 2009, la contea di Monterey, in California, ha deciso che il 5 luglio fosse il Valentino Rossi Day. In quel momento ricevette anche la chiave simbolica dell’autodromo di Laguna Seca.