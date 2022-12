Valentino Rossi ha l suo cuore diviso tra Ducati e Yamaha. Alla Casa di Borgo Panigale ha legato il suo Mooney VR46 Racing Team, adottando le Desmosedici GP per i suoi allievi Luca Marini e Marco Bezzecchi. Con il marchio rosso ha partecipato a due stagioni nella sua carriera in MotoGP con scarsi risultati, i traguardi leggendari li ha invece raggiunti con la Yamaha. Insieme alla Casa di Iwata ha vinto 4 titoli mondiali e ne ha sfiorati altrettanti, con la M1 ha scritto pagine di storia.

Valentino Rossi e il legame con Ducati

Almeno fino al 2015, quando ha visto svanire il sogno del decimo sigillo iridato nell’ultima gara di Valencia, costretto a partire dall’ultima fila per una sanzione inflittagli dopo gli ormai celebri fatti di Sepang con Marc Marquez. Yamaha resta ancora legata a Valentino Rossi e al gruppo VR46, con cui hanno una partnership in Moto2, e si spera che in futuro possano unirsi anche in classe MotoGP… ma non prima del 2025.

Da oltre un anno il pilota di punta della Yamaha, Fabio Quartararo, lamenta una mancanza di velocità massima per la YZR-M1. Sul motore anche il Dottore aveva battuto i pugni sul tavolo, ma invano, negli ultimi anni da pilota. Adesso il colosso giapponese si ritrova ad inseguire la Ducati Desmosedici GP che ha saputo scavare un gap piuttosto consistente, non solo in termini di top speed. Inoltre la Casa emiliana ha rafforzato anche la sua line-up piloti promuovendo Bastianini nel team ufficiale. Sulla carta la coppia Pecco-Enea è sicuramente da brividi, ma la storia insegna che ogni pronostico è sempre ribaltabile…

Yamaha indietro nel Mondiale MotoGP

Per Yamaha non sarà facile avere la meglio nella stagione 2023, quando avrà solo due prototipi in pista, avendo perso il team satellite RNF. “Yamaha si concentra sempre sul bilanciamento della moto, una moto abbastanza facile e veloce in curva“, ha detto il campione di Tavullia come riporta Crash.net. “Ma ora la distanza dalla Ducati è consistente. Devo dire che la Ducati negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque, tutte le case giapponesi sono in grande difficoltà“.

Il suo allievo Pecco Bagnaia è divenuto campione del mondo di MotoGP con la Ducati Desmosedici, impresso il marchio VR46 sul Mondiale, con la speranza di poter aprire un’era vincente. “In Ducati hanno un modo aggressivo di lavorare, tante moto in pista e i dati di tutti [a disposizione]”, ha aggiunto Valentino Rossi. “Hanno fatto un passo avanti e dovranno decidere i produttori giapponesi, perché il gioco è cambiato: servono più soldi, più persone… Ne avranno voglia? Devono capire che per vincere dovranno fare di più. La Ducati sta raccogliendo i frutti del lavoro di Gigi Dall’Igna e ora penso che sia la moto migliore“.

Foto: MotoGP.com