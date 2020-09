MotoGP, Valentino Rossi attende Misano col drifting

Valentino Rossi freme per il GP di Misano, primo week-end MotoGP 2020 con presenza di pubblico. E intanto si diverte con papà Graziano e il drifting.

Conto alla rovescia verso il Gran Premio di casa di Valentino Rossi. Tra una settimana prenderà il via il primo dei due round previsti a Misano, dove per la prima volta in questa stagione MotoGP gli spalti saranno aperti al pubblico in minima parte. “Di questo sono davvero contento – commenta Pecco Bagnaia che ritorna in azione dopo l’infortunio -. Finora è mancato molto vedere la gente che tifa e che ti guarda dagli spalti”.

Sarà un evento particolare anche per il Dottore: tribune con 10mila spettatori che saranno quasi tutti dalla sua parte, possibile annuncio del contratto con Yamaha Petronas, doppia gara sul tracciato sanmarinese. In un campionato che verrà ricordato soprattutto per l’emergenza Covid e gli infortuni di vari piloti, il 2020 sarà anche la prima volta che si terranno ben due GP a Misano. “Sono molto contento e prevedo che vedremo tanto giallo“, ha detto Franco Morbidelli. Anche se si augura di vedere anche tanti suoi fan: “Certo che spero che vedremo anche un po ‘di verde“.

Drifting nell’attesa di Misano

I biglietti per la prima gara del 13 settembre sono già esauriti. I biglietti sono ancora disponibili per la giornata di prove libere del venerdì. I biglietti per tutti e tre i giorni sono ancora disponibili per il secondo weekend di gara. Nel 2019 sono stati contati 158.300 tifosi durante l’intero weekend di gara a Misano: 21.000 persone venerdì, circa 41.000 sabato e 96.000 domenica. “Non sarà pieno, ovviamente“, precisa Valentino Rossi, “ma l’atmosfera sarà sicuramente migliore che se non ci fossero tifosi. Spero che questo sia un buon punto di partenza per tornare alla normalità il prima possibile. Non puoi immaginare Misano senza tifosi. La nostra regione ha fatto due gare perché è un grande evento. A Tavullia e in tutta la regione molta gente aspetta le gare“.

Nell’attesa del “big show” romagnolo Valentino Rossi si allena al Motor Ranch di Tavullia e si diverte insieme a suo papà Graziano con il drifting. I due sono legati non solo dal legame di sangue e dalle moto, ma anche da un tenace passione per le quattro ruote. Tant’è che dopo l’avventura MotoGP il pesarese si dedicherà alle corse automobilistiche. E anche in questi casi non manca la presenza di Francesca Sofia Novello che, con un pizzico di coraggio, si azzarda al fianco del campione…

