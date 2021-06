MotoGP, Valentino Rossi ai titoli di coda: “Correre così non ha senso”

Valentino Rossi deluso dopo il 21° posto nella prima giornata al Sachsenring. L'addio alla MotoGP sembra annunciata, il futuro nelle corse automobilistiche.

Anche il round MotoGP tedesco inizia in salita per Valentino Rossi. Una caduta e 21° posto nella classifica combinata, la pista del Sachsenring si sta rivelando più difficile del previsto con i suoi 50° C di temperatura dell’asfalto. “Abbiamo trovato condizioni difficili, non ha mai fatto così caldo qui in Germania. Nel pomeriggio ho provato le mescole dure e il mio passo non era male, giravo a 1’22 basso, ma purtroppo sono caduto alla fine del run alla prima curva“. Il pesarese del team Petronas non ha ritrovato fiducia con la seconda moto e nel giro più veloce ha commesso uno sbaglio.

Un risultato deludente

Nella giornata di sabato dovrà trovare qualche soluzione nel terzo settore dove perde troppo. Manca il feeling con la gomma posteriore hard. “Il posteriore duro utilizza la carcassa 2019, mi aspettavo maggiori differenze rispetto al nuovo, ma ha ancora meno grip in entrata di curva“. Una situazione davvero complicata per Valentino Rossi, che inizia a perdere stimoli e divertimento. “Ho deciso di continuare perché speravo di essere più competitivo, magari non per lottare per il titolo, ma per essere avanti, per fare buone gare. Diciamo top 5 e saliamo sul podio nei giorni giusti, essere tra i protagonisti. Correre così avrebbe avuto senso, ma questi risultati sono peggio di quanto mi aspettassi e non mi piace finire 16° o 20°“.

Presagi futuri

Parole che lasciano presagire l’intenzione di chiudere l’avventura in MotoGP per dedicarsi ad altro. Un sogno su tutti: partecipare al WEC World Endurance Championship nel 2022: “Ho sempre detto che voglio correre con le auto. In passato ho partecipato al World Rally Championship, perché sono un fan di questa specialità, ma è molto difficile – chiosa Valentino Rossi -. Preferisco correre in pista e ho esperienza con la GT3, è una categoria molto interessante e con molte case presenti, dalla Ferrari alla Porsche. Mi piacerebbe guidare queste vetture, ma non so ancora in quale campionato“. Il destino sembra tracciato.