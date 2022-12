MotoGP, Valentino Rossi a Rimini: “Siamo la Rider’s Land”

Pecco Bagnaia assoluto protagonista ai FIM Awards di Rimini, dove ha ricevuto la medaglia d’oro dedicata a tutti gli iridati della stagione 2022 nelle varie categorie motociclistiche. Nel 2018 aveva già incassato questa premiazione, ma per il titolo Moto2, ma quella in MotoGP ha un sapore molto diverso. Sullo stesso palco è salito anche il suo mentore Valentino Rossi per ricevere il premio alla carriera, accompagnato da una standing ovation. La Rider’s Land è al centro del Mondiale dopo i successi di Pecco con la Ducati, marchio emiliano che ha portato a casa la Triple Crown e lo scettro SBK.

Pecco Bagnaia campione MotoGP ai FIM Awards

Adesso è tempo di andare in vacanza per Pecco Bagnaia che, dopo l’ultima gara a Valencia, non si è mai fermato tra premiazioni, riconoscimenti, il weekend della ‘100 Km dei Campioni‘. Si gode il meritato momento di gloria nella sua Rimini, rende orgogliosa l’Italia delle due ruote. “Molto emozionante, è il massimo possibile per noi piloti che corriamo in velocità, mi rende molto contento. Questo è il sogno di quando ero bambino, vincere in MotoGP, con la Ducati è la ciliegina del mio sogno. Adesso bisognerà pensarne a un altro, più in grande – ha dichiarato il neo campione MotoGP -. Ma vincere questa medaglia è un risultato davvero grandioso… Sono contento di essere campione del mondo, ma per farlo a pieno dovrò andare in vacanza, spegnere il telefono e godermelo un po’ di più“.

L’allievo prediletto di Valentino Rossi

Sul palcoscenico dei FIM Awards è salito anche il suo maestro Valentino Rossi, che lo ha traghettato fino a questi risultati con la sua VR46 Academy. “Ho la fortuna di poter condividere la mia vita molto spesso con Vale, stiamo veramente tanto tempo insieme e mi rendo conto di essere fortunato. Posso chiedergli cose che altri non possono chiedergli, nessuno sarà mai come lui“. Ma chiunque al posto di Pecco Bagnaia sognerebbe di aprire un’epoca vincente, cavalcare l’onda del successo e riconfermarsi campione MotoGP anche nel 2023.

La Ducati Desmosedici è l’arma giusta con cui riprovarci, in attesa di conoscere gli sviluppi dei prototipi avversari. “La consapevolezza dà serenità. Bisognerà dimostrare che abbiamo imparato dagli errori di questa stagione e partire da un punto più avanzato – prosegue il pilota torinese -. Difficile prevedere cosa succederà nella prossima stagione. Dobbiamo restare tranquilli, perché sappiamo che lavorando bene e dando il massimo riusciamo a ottenere grandi risultati“.

Il Dottore premiato a Rimini

E’ la vittoria della Ducati, di Pecco Bagnaia ma anche di Valentino Rossi e della Academy. Sul palco romagnolo non poteva mancare il vero padrone di casa, accolto da una lunga pioggia di applausi. “E’ un grande piacere essere qui“, ha dichiarato la ‘MotoGP Legend’. “Questa festa mi ricorda momenti indimenticabili, perché se sei qui vuol dire che sei un campione del mondo. Siamo a Rimini, vicino a casa, vicino a Tavullia, anche noi facciamo parte della Rider’s Land. E’ un posto dove da sempre si respirano motori, moto, macchine. Grazie a tutti“.

Foto: MotoGP.com