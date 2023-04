MotoGP, Valentino Rossi a Jerez: assalto al podio in casa Marquez

Con l’appuntamento di Jerez il campionato del mondo di MotoGP inizia il suo lungo tour europeo. Marco Bezzecchi arriva qui da leader in classifica e in questo weekend potrà contare sulla presenza del suo mentore Valentino Rossi. Il Dottore sarà ai box del Mooney VR46 Racing Team per seguire da vicino la sua squadra e gli altri allievi della Academy. Nell’ultima sfida americana suo fratello Luca Marini ha centrato il suo primo podio in classe regina.

Il nove volte campione del mondo riapproda nel paddock della MotoGP dopo la sua ultima presenza a Valencia lo scorso novembre. Allora aveva potuto assistere alla consacrazione iridata di Francesco Bagnaia, stavolta aiuterà Marco Bezzecchi a difendere la sua leadership. Sul Circuito Angel Nieto di Jerez, il pilota romagnolo proverà a dare conferma del suo talento e sarà un banco di prova importante per disegnare i suoi orizzonti stagionali. Ha 11 punti di vantaggio sul compagno di Ranch e campione in carica Bagnaia, 17 su Alex Rins.

Valentino Rossi ritorna nel paddock MotoGP

Valentino Rossi è invece reduce da un brutto inizio di stagione nel Fanatec GT World Challenge Europe, a causa di una serie di problemi. Da quest’anno ha riconfermato la sua presenza nel team belga Wrt, ma adottando una Bmw M4 GT3. Non ha mai smesso di allenarsi sull’ovale sterrato di Tavullia, paese roccaforte che gli ha dedicato un murales gigante e presto il sindaco gli consegnerà le chiavi della città. La MotoGP Legend ha anche altri allievi della sua accademia suddivisi nelle tre categorie del campionato, tra questi, Pecco Bagnaia, che non sta vivendo il suo momento sportivo migliore dopo le cadute in Argentina e Texas.

Gli occhi di Valentino Rossi saranno puntati anche su Franco Morbidelli. L’italo-brasiliano della Yamaha continua ad avere problemi sulla Yamaha M1, in Argentina sembrava avesse risolto i suoi problemi, invece negli Usa ha racimolato solo otto punti nelle due gare sul COTA. A Jerez il Dottore ritroverà alcune vecchie conoscenze come Dani Pedrosa, wildcard con KTM, e Jorge Lorenzo, inviato per Dazn. Difficile immaginare una stretta di mano con Marc Marquez, presente nel paddock ma assente in pista. Ma affascina sapere che i “fantastici 4” sono riuniti nel raggio di qualche centinaio di metri.

Foto: Instagram @francescasofianovello