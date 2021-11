MotoGP Valencia, Prove 2: Jack Miller è il migliore del venerdì

Jack Miller piazza la zampata nella seconda sessione di prove libere. Seguono Pol Espargaró (caduto) e Pecco Bagnaia, scivolata per Quartararo.

Rossa al comando nel secondo turno di libere MotoGP, stavolta su pista asciutta. Brilla Jack Miller, che stampa il miglior crono del venerdì in questa seconda sessione odierna. In bella evidenza però anche Pol Espargaró che, tolta una scivolata finale, si fa vedere costantemente nelle zone alte della classifica. Terza piazza per Francesco Bagnaia, anche lui protagonista di giornata, mentre Fabio Quartararo è 11° con scivolata in questa sessione. Tutti gli orari del Gran Premio a Valencia.

Prove libere 2

Le condizioni della pista sono nettamente migliorate rispetto alle prime libere del mattino, seppur con basse temperature e poco grip. Ma i tempi iniziano ad abbassarsi fin da subito, riscrivendo dai primi minuti la classifica delle FP1. Registriamo però anche una scivolata per Quartararo alla curva Doohan, senza conseguenze per il pilota che riesce a riportare la sua M1 al box. Si conosce intanto qualche dettaglio in più dell’approdo di Bezzecchi in MotoGP: Pablo Nieto, via motogp.com, ha dichiarato che il futuro rookie del team VR46 avrà a disposizione una Desmosedici 2021, una di quelle utilizzate quest’anno da Bagnaia e Miller. Nella seconda parte del turno ecco altre due scivolate, una per Bastianini alla Doohan e l’altra per Lecuona alla curva 11. In vetta intanto brilla la Rossa, Jack Miller stampa il miglior crono del venerdì su Pol Espargaró, scivolato sul finale alla curva Nieto, e Pecco Bagnaia.

La classifica FP2/combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com