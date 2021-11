MotoGP Valencia, Prove 1: acuto di Iker Lecuona sotto la pioggia

Prime libere sotto la pioggia con Iker Lecuona in vetta. Il pilota di casa, all'ultimo evento MotoGP, apre una top 4 occupata da Ducati e KTM.

Primo turno dell’ultimo Gran Premio dell’anno nel segno di uno dei piloti in partenza. Iker Lecuona, l’anno prossimo in Superbike, piazza il miglior crono delle prime prove libere sotto la pioggia a Valencia, sul suo circuito ‘più di casa’ e che non l’ha visto in azione nel 2020 per positività al Covid. L’alfiere Tech3 vuole chiudere al meglio l’esperienza MotoGP, eccolo al comando davanti alla Rossa di Jack Miller (caduto), a Miguel Oliveira ed a Johann Zarco. Una top 4 firmata Ducati e KTM su pista bagnata, mentre Fabio Quartararo conferma il poco feeling in queste condizioni con il 15° crono della sessione. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Inaspettatamente inizia su pista bagnata l’ultimo evento MotoGP per Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Iker Lecuona. Da segnalare che Oliveira sta bene dopo il botto di Portimao proprio col #27. Per il portoghese una lieve commozione cerebrale in seguito all’incidente, ma gli ultimi esami svolti hanno confermato che ora è tutto a posto. Torna in azione anche la ‘shoulder cam’: dopo la prima uscita con Rins, stavolta la vediamo con Quartararo (le immagini). Dopo una decina di minuti abbiamo un violento highside per Petrucci alla curva Terol, fortunatamente senza conseguenze, ma poco dopo scivola anche Bagnaia (passato al comando), nel suo caso alla curva Doohan. Perde pezzi invece Viñales, come si vede in queste immagini… In seguito sarà Miller a prendere la prima piazza, ma non è più fortunato del collega: segue nei minuti finali un largo con scivolata alla Aspar. Rischia anche Lecuona alla curva 13, prima di piazzare il miglior crono provvisorio. A referto una caduta finale anche per Marini alla curva Nieto, mentre chiude al comando l’alfiere Tech3, seguito da un’alternarsi di Ducati e KTM a completare la top 4.

La classifica

I migliori settori

Foto: motogp.com