MotoGP Valencia: Gli orari del 15/11, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Chi vincerà il Gran Premio di Valencia? Avremo i primi campioni del mondo? Gare in diretta su Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Completate le prove libere, abbiamo i polemen, ora mancano solo le gare al Circuit Ricardo Tormo. Franco Morbidelli brilla in MotoGP, ‘prime volte’ in Moto2 e Moto3, rispettivamente con Stefano Manzi e Darryn Binder. Ma dopo queste qualifiche ci si aspettano gare combattute ed imprevedibili. Chi vincerà? Avremo i primi campioni del mondo? Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita tutt’e tre le gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Domenica 15 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 15 novembre

14.45 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita Moto2 Gara

17.45 Differita MotoGP Gara