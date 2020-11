MotoGP Valencia: Gli orari del 14/11, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Verso il sabato di qualifiche, chi si assicurerà le pole position del GP di Valencia? Diretta dei turni su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita su TV8.

Chiusa la prima giornata di prove libere, domani al Circuit Ricardo Tormo avremo le qualifiche del penultimo round stagionale. Oggi i migliori sono stati Jack Miller in MotoGP, Jorge Navarro in Moto2 e Tony Arbolino in Moto3. Si confermeranno nei turni del sabato? Non perdetevi nessuna sessione. Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Sabato 14 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.30 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 15 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 14 novembre

16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 15 novembre

14.45 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita Moto2 Gara

17.45 Differita MotoGP Gara