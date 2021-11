MotoGP Valencia: Apoteosi Ducati, trionfo Bagnaia e podio tutto rosso!

Primo storico podio tutto Ducati nella storia della MotoGP. Pecco Bagnaia chiude da vincitore, seguono Jorge Martín e Jack Miller.

Un nuovo successo di Francesco Bagnaia, il secondo posto di Jorge Martín con titolo di Rookie dell’Anno, il terzo gradino del podio per Jack Miller. Ducati ha fatto la storia della MotoGP in questo ultimo evento a Valencia, piazzando la prima storica tripletta rossa in una gara, oltre a prendere anche il titolo a squadre per il team factory. Che finale di stagione per le Rosse, una spinta verso quel titolo che manca dal 2007 ed a cui si punterà con rinnovata energia nel 2022. Ultimo round per Valentino Rossi con un 10° posto, ma si chiude il periodo nel Motomondiale anche per l’attuale duo KTM Tech3. Iker Lecuona (dal futuro Superbike) finisce 15° e Danilo Petrucci (verso la Dakar) è 18° alla bandiera a scacchi.

Scelta di gomme pressoché unanime per l’ultimo Gran Premio della stagione 2021, come si può vedere dalla tabella.

Scatto pazzesco del trio rosso in prima fila, ma non si tirano indietro nemmeno le due Suzuki e Binder (prima di un errore). Non ottimale invece il via di Zarco, sceso in 10^ piazza, il campione Quartararo si tiene in top 6, vicino ai primi. Del quintetto Ducati-Suzuki infatti nessuno riesce a scappare, ma anzi vediamo svariati duelli per questi piazzamenti, con anche il neo campione che dopo qualche giro inizia a dire la sua. Finisce molto presto invece la corsa di Nakagami, scivolato alla Nieto mentre si trovava a ridosso della top ten, mentre Bastianini è 11° in pochi giri, impegnato nella rimonta dalla 18^ casella per tenere viva la speranza titolo del best rookie. Che occasione buttata per Alex Rins, a ridosso di Martín e Bagnaia ma scivolato alla Nieto… Il testa a testa per la prima piazza rimane quindi tra le due Ducati citate, con l’italiano in seguito al comando, mentre Mir e Miller (in rimonta dopo qualche difficoltà iniziale) spettatori interessati. Quartararo si stacca giro dopo giro, ma anche il campione 2020 alza bandiera bianca: rimangono tre rosse in fuga e pronte a monopolizzare il podio di quest’ultimo evento del 2021, come infatti avviene. Trionfo di Pecco Bagnaia, seconda piazza di Jorge Martín, terzo è Jack Miller! Un gran finale di stagione per iniziare a sognare già per la prossima…

