MotoGP, vacanze finite: Anabel Hernandez incanta in Costiera

Ultimi giorni di vacanze per i piloti della MotoGP che fra pochi giorni ritorneranno in pista al Red Bull Ring. Dai social qualche scatto bollente.

Ultimissimi giorni di vacanza per i piloti della MotoGP e le loro dolci metà. Tra meno di una settimana il campionato del mondo riprenderà il via dal Red Bull Ring, in Austria, per la decima tappa stagionale dopo le cinque settimane di stop. La pausa estiva ha permesso di ricaricare le batterie dopo un inizio sfavillante che vede ergersi Fabio Quartararo a leader di classifica, anche se i giochi restano ancora aperti. Nell’attesa c’è chi si gode ancora qualche giornata di relax, come Jorge Martin e Anabel Hernandez, che hanno da poco lasciato la Campania dopo aver visitato Positano e Capri. L’alfiere del team Pramac Racing sembra aver smaltito l’infortunio di Portimao e già in Austria proverà a ridare l’assalto a quel podio già centrato a Losail.

Fine vacanze per Marini, Bastianini e gli altri

Week-end casalingo a Riccione per Luca Marini e Marta Vincenzi dopo la vacanza a Capri. Per il rookie del team VR46 Avintia adesso è tempo di alzare l’asticella con la Desmosedici GP19. In attesa del salto in Aramco VR46 nella prossima annata MotoGP, quando a sua disposizione ci sarà una Ducati con specifiche 2021. Resta ancora il dubbio su chi lo affiancherà nella nuova avventura: suo fratello Valentino Rossi o Marco Bezecchi? Intanto il suo attuale compagno di box Enea Bastianini è ritornato ad allenarsi già da diversi giorni. Dopo un tour in Costa Smeralda con la sua bella Alice Ricci, ormai ombra inseparabile anche all’interno del paddock, è pronto a tornare alla carica.

Aleix Espargarò ha trascorso le vacanze in Spagna, fra Costa Brava e Port d’Aro, insieme alla moglie Laura Montero e ai due figli. Non abbandona mai la sua passione per la mountain bike, in attesa di riprendere la corsa mondiale e mirare al suo primo podio in MotoGP in sella alla Aprilia RS-GP.

Relax in yacht terminato già da tempo per Valentino Rossi e Francesca Novello, approdati sulle coste croate in compagnia degli amici più ristretti come Uccio e Albi. Da una settimana il veterano ha ripreso ad allenarsi intensamente tra Ranch e circuiti intorno casa in vista del GP d’Austria. Sono giorni di spasmodica attesa per i suoi fan e la cerchia di amici. Tutti attendono di sapere se nel 2022 lo rivedranno in sella alla Ducati per chiudere la sua leggendaria carriera. O se a fine stagione darà l’addio definitivo alle corse per dedicarsi alle auto.

Estate da incorniciare per Miguel Oliveira che è convolato a nozze con la sorellastra Andreia Pimenta. I due si conoscono da molti anni e la data del matrimonio era stata fissata l’anno scorso, prima che l’emergenza Covid-19 costringesse a rinviare la data. Il portoghese della KTM ha già centrato una vittoria e due podi in questa stagione MotoGP. E, nella seconda metà del Mondiale, punta a continuare questa scia vincente.