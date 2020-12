Piloti MotoGP in vacanza nel periodo di Natale. Valentino Rossi sulle nevi del Trentino, Jorge Martin alle Maldive, in tanti restano a casa per allenarsi.

Una settimana alla viglia di Natale e, mentre in Italia si oscilla tra zone gialle, arancioni e rosse, i piloti della MotoGP sono in giro per il mondo a godersi un po’ di meritato relax. Nelle ultime ore ad impazzare sui social sono le “stories” di Max Biaggi e Jorge Lorenzo. I due amici ex piloti si sono ritrovati a Dubai tra grattacieli, ristoranti di lusso e piscine per una vacanza natalizia da pole position! Insieme a loro l’inseparabile amico Luca Rosiello. E dopo i lauti banchetti, gli aperitivi a bordo vasca e le cene… c’è anche tempo per andare in palestra.

Valentino Rossi e la sua dolce metà Francesca Novello sono a Madonna di Campiglio, con il Trentino in zona gialla. C’è quindi libertà di spostarsi da un comune all’altro, al contrario di quanto pensino molti followers “criticoni”. La coppia di Tavullia si cimenta nello snowboard, tra incantevoli paesaggi innevati: “La salita è tosta, ma la voglia di mettere la tavola era troppa! Che spettacolo“, commenta la fidanzata del Dottore. Nei prossimi giorni il pilota Yamaha dovrà tornare alla base per pianificare al meglio il prossimo impegno endurance in Bahrain previsto per gli inizi di gennaio.

Vacanze (già finite) negli Emirati Arabi anche per Aleix Espargarò. Dopo un’opaca stagione MotoGP al di sotto delle aspettative, il pilota Aprilia ha trascorso una settimana di vacanze con moglie e figli. Fra spiagge dorate e temperature intorno di quasi 30°C, Aleix ha trovato il giusto “grip” per mettersi alle spalle un anno tutto in salita. Con qualche nota romantica per la sua moglie Laura: “Quando ti dico che ti amo, non lo dico per abitudine, ti ricordo che sei la mia vita!“.

Primo Natale da campione del mondo per Enea Bastianini. Il neo pilota Ducati trascorre il periodo natalizio nella sua Romagna, dopo la celebrazione del titolo nella sua Rimini. L’iridato della Moto2 e la sua dolce metà Alice Ricci sono sempre più coppia fissa. E chissà che al coronamento del sogno professionale non segua anche quello sentimentale.

Jorge Martin, che dal prossimo anno salirà in MotoGP con il team Pramac, ha trascorso alcuni giorni alle Maldive. Ha ricaricato le batterie al sole dell’Oceano Indiano, ma ha già fatto ritorno a casa per rimettersi in moto. La stagione 2021 sarà cruciale per il suo destino professionale, avrà subito a disposizione una Desmosedici factory, al fianco di Johann Zarco. Avrà poco tempo per rodare il prototipo e ripagare la fiducia concessagli da Borgo Panigale, che l’ha strappato con convinzione dalla scuola KTM.

Eventi promozionali in Spagna per Takaaki Nakagami che però è in procinto di volare in Giappone per il Natale. Jack Miller, invece, ha quasi terminato la quarantena obbligatoria prima di potersi muovere liberamente in Australia. Pol Espargarò al momento resta in Andorra per prepararsi al meglio in vista del salto in Repsol Honda. Alex Marquez, invece, resta nei dintorni di Cervera per allenarsi con la moto da cross e restare vicino al fratello Marc.

