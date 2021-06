Pramac Ducati non cambia. Arriva l'ufficialità: Johann Zarco e Jorge Martín saranno i suoi piloti anche nella stagione MotoGP 2022.

Sistemati altri due tasselli per la prossima stagione MotoGP. Pramac Ducati rinnova in toto la sua line-up: Johann Zarco e Jorge Martín quindi vestiranno ancora questi stessi colori anche nel 2022. Alla vigilia della tappa in Catalunya, che vedrà il ritorno in azione del rookie spagnolo, ecco quindi ufficializzato il nuovo accordo di entrambi.

