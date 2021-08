Da Aprilia la conferma del primo test di Maverick Viñales con la RS-GP. Lo spagnolo sarà in azione al Misano World Circuit a fine agosto.

Arriva la comunicazione ufficiale da parte di Aprilia. Confermato il primo test con il nuovo acquisto Maverick Viñales, che inizierà a conoscere la RS-GP il 31 agosto ed il 1° settembre al Misano World Circuit. Due giornate importanti di avvicinamento alla stagione MotoGP 2022, quando il #12 vestirà ufficialmente i colori della casa di Noale. Ma rimane nell’aria pure l’ipotesi wild card già per quest’anno, anche se ancora non ci sono conferme in tal senso.

“Dal punto di vista tecnico, è sempre affascinante ascoltare le impressioni di un pilota che sale per la prima volta sulla tua moto” ha sottolineato il DT Aprilia Romano Albesiano. “Specialmente trattandosi di un campione come Maverick, che abbiamo il piacere di accogliere nella famiglia di Aprilia Racing. Dopo il grande lavoro portato in pista dal reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l’ennesimo tassello al percorso di crescita.”

“Chiaramente il primo approccio prevede una fase di adattamento molto pratica. A livello di ergonomia e di preferenze che sappiamo variare per ogni pilota. Ma sono certo che il talento e la velocità di Maverick emergeranno fin da subito, non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme.” Dopo il prematuro divorzio da Yamaha, lo spagnolo ex iridato Moto3 cerca il rilancio assieme ad un team che continua a mostrare buoni segnali di crescita. Sarà l’inizio di una bella sfida per entrambe le parti.

Foto: motogp.com