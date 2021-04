Pramac Ducati ufficializza Tito Rabat per la tappa MotoGP a Jerez. Sostituisce Jorge Martín, che verrà operato oggi pomeriggio.

Pramac Racing conferma ufficialmente la sua line-up per Jerez. Accanto a Johann Zarco arriva Tito Rabat, chiamato a sostituire l’infortunato Jorge Martín nel primo evento casalingo della stagione MotoGP 2021. Per quanto riguarda il rookie invece, nel pomeriggio verrà sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Questo per ridurre le fratture al metacarpo del pollice destro, al malleolo destro e al piatto tibiale sinistro, conseguenze dell’incidente di sabato a Portimao.

Dopo l’anticipazione in mattinata, si concretizza il ritorno in MotoGP quindi per l’ex alfiere Esponsorama, ora con Barni Racing in Superbike. Visto che la stagione delle derivate di serie partirà solo a fine maggio, ecco l’occasione per lo spagnolo per competere di nuovo nel Motomondiale. Il collaudatore Michele Pirro invece metterà a referto due giorni di test al Mugello tra il 29 ed il 30 aprile, per preparare al meglio l’appuntamento casalingo della truppa Ducati. Spiegata così la scelta di Borgo Panigale per l’iridato Moto2 2014.