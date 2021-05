Jorge Martín assente al Mugello. Pramac Ducati schiera il tester Michele Pirro, al via quindi in sostituzione del convalescente rookie spagnolo.

Jorge Martín non tornerà in azione nell’appuntamento della prossima settimana al Mugello. Lui stesso l’aveva anticipato, ora è ufficiale l’assenza del rookie Pramac Ducati, che ancora non si è rimesso dagli infortuni riportati a Portimao. Al suo posto ci sarà Michele Pirro, collaudatore di Borgo Panigale ed alla prima partecipazione MotoGP per questa stagione 2021. Una presenza che comunque era già prevista come wild card, che sarebbe stata la sua prima stagionale (e la prima dal 2019, viste le cancellazioni nel 2020).

Nello specifico, ieri pomeriggio Jorge Martín è stato sottoposto ad una serie di visite di controllo. Il processo di guarigione procede senza intoppi, ma i medici hanno sconsigliato il rientro per il GP del Mugello. Di conseguenza quindi Pramac Racing ha dovuto cercare un nuovo sostituto, decidendo di schierare Michele Pirro con i suoi colori. Sarà lui ad affiancare Zarco, mentre il nuovo obiettivo dello spagnolo è il Gran Premio di Catalunya.

Foto: motogp.com