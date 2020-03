Rivedremo Jorge Lorenzo in azione. Yamaha ha ufficializzato una wild card per il Gran Premio in Catalunya per il suo illustre tester.

Se ne parlava ormai da tempo, ora è ufficiale. Jorge Lorenzo tornerà nuovamente in azione in Catalunya, schierato come wild card da team Yamaha. Sarà la prima occasione per vedere di nuovo, a distanza di anni, uno dei sodalizi più vincenti negli ultimi anni del Motomondiale, su un tracciato sul quale ha trionfato ben sei volte.

“Ci ho pensato per qualche settimana” ha dichiarato Jorge Lorenzo in un breve video postato sui suoi canali social. “Alla fine ho deciso di prendere parte al Gran Premio di Catalunya. Non vedo l’ora di entrare in azione.” Infine una chiamata ai suoi fan: “Spero di vedervi numerosi.”

Torna in azione quindi un binomio di successo, che ha fatto sognare i tifosi del maiorchino e di Yamaha. Nove stagioni mondiali insieme con tre titoli iridati, tantissimi podi e trionfi, oltre ad innumerevoli battaglie in pista. La casa di Iwata schiera così nuovamente quello che è tutt’ora il suo pilota più vincente dell’ultimo decennio.