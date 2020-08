MotoGP UFFICIALE Johann Zarco scatterà dalla pit lane in Stiria

È ufficiale: Johann Zarco inizierà il GP di Stiria dalla pit lane. Arriva la sanzione per l'incidente di domenica. Ancora da valutare la sua idoneità fisica.

L’avevamo già anticipato, ma ora c’è la conferma ufficiale. Johann Zarco inizierà il Gran Premio MotoGP di Stiria dalla pit lane. Arriva quindi la sanzione per il pauroso incidente a cui abbiamo assistito pochi giorni fa, comminata per “guida irresponsabile”. Certo, questo nel caso nel pomeriggio il pilota francese ottenesse l’idoneità medica dopo l’intervento allo scafoide del polso destro.

Infine quindi si è espressa così la commissione FIM composta da Freddie Spencer, Bill Cumbow e Ralph Bonhorst. Nella giornata di giovedì sono stati ascoltati sia l’alfiere Avintia Ducati che Franco Morbidelli, oltre ad esaminare le telemetrie ed a rivedere le immagini da varie angolazioni. A svariati giorni di distanza, in cui non sono mancate polemiche, ecco la decisione definitiva.

Ricordiamo che Zarco è il pilota che ha avuto la peggio a livello fisico: per lui una microfrattura allo scafoide del polso destro. Mercoledì l’operazione svolta a Modena, per poi tornare di corsa al Red Bull Ring. Non essendo passate però almeno 48 ore dall’intervento, niente visita medica giovedì. Oggi rimarrà fermo ai box, nel pomeriggio i controlli per valutare o meno l’idoneità per competere.