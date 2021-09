MotoGP UFFICIALE Il ritorno di Dovizioso, in Petronas fino a fine 2021

Andrea Dovizioso nuovamente in MotoGP a partire da questo GP a Misano. Ufficiale l'approdo in Petronas Yamaha SRT fino a fine campionato 2021.

La griglia MotoGP ritrova Andrea Dovizioso a partire da questo Gran Premio a Misano. Ufficializzato l’arrivo dell’ex ducatista in Petronas Yamaha SRT, un accordo valido fino alla fine di questa stagione 2021. Sistemati quindi tutti i tasselli per la casa dei tre diapason, che dopo la rottura con Maverick Viñales ha dovuto rivedere i suoi piani. Ormai era certo da un pezzo, ma ora è arrivato il comunicato che conferma ufficialmente il ritorno alle corse di ‘Dovi’, per ora solo fino a fine campionato. Una sorta di déjà-vu, considerando che l’iridato 125cc 2004 ha corso in Tech3, allora team satellite Yamaha, nel 2012.

“Siamo contenti di rivedere Dovizioso nel paddock MotoGP dopo il suo periodo sabbatico, e con i nostri colori” ha sottolineato Razlan Razali. Per Misano ci sarà quindi “Una line-up con Dovi accanto a Valentino Rossi, due eroi di casa per questo fine settimana.” Rimarcando anche la ‘promozione’ di Morbidelli. “L’anno scorso è stato vice-campione. Ora il team factory Yamaha è composto da due ragazzi passati da noi e ne siamo estremamente fieri.” Da parte di Andrea Dovizioso, “Non mi aspettavo di tornare in questo modo, ma non ho mai chiuso la porta. Forse sarebbe stato meglio un test prima di cominciare, ma non c’è nessuna pressione. Sarà bello ricominciare da Misano.”

Foto: Petronas Yamaha SRT