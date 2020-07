Morbidelli-Petronas SRT, il sodalizio continua per altre due stagioni MotoGP. Ufficializzato il primo tassello, ora si attende Rossi...

Franco Morbidelli e Petronas SRT ancora insieme per prossime due stagioni MotoGP, ovvero fino al 2022. Ufficializzato nella giornata odierna un biennale che lega l’iridato Moto2 2018 alla struttura satellite Yamaha. In attesa di sapere del futuro di Valentino Rossi, il team di Razlan Razali ha messo un primo tassello per la nuova line-up. Un passo importante per ‘Morbido’, che ora può dare il via alla stagione senza ulteriori pensieri sul suo futuro.

“Siamo lieti di continuare con Franco” ha dichiarato il boss Razali. “È un ragazzo di grande talento, sempre presente nei nostri piani per il futuro, quindi è di beneficio per entrambi confermare che rimarrà con noi nelle stagioni 2021-2022. Ha il potenziale per arrivare sul gradino più alto del podio ed è ciò a cui stiamo lavorando tutti. Abbiamo grande fiducia in Franco, siamo sicuri che ha tutto ciò che gli serve per essere rapido fin da Jerez. Con lui abbiamo stabilità e competitività.”

“Abbiamo vissuto una bella stagione insieme l’anno scorso” ha aggiunto Franco Morbidelli. “Per me è molto importante continuare con la stessa squadra, la stessa moto e lo stesso ambiente, ci siamo sempre divertiti molto assieme. Ringrazio per l’opportunità, è un onore per me correre ancora con questi colori. Lavorerò duramente per portare a casa risultati ancora migliori rispetto a quanto ottenuto nel 2019. Ora non vedo l’ora di ricominciare a fare quello che mi piace.”