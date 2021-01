MotoGP UFFICIALE Cancellati Shakedown e Test ufficiali a Sepang

Primi effetti della pandemia anche in questo 2021. Ufficialmente cancellati shakedown e test ufficiali MotoGP programmati per febbraio a Sepang.

Sembrava fin da subito difficile pensare di confermare i primi test MotoGP dell’anno a Sepang. Oggi arriva la conferma ufficiale: tutto è cancellato. Nonostante i grandi sforzi da parte di FIM, Irta e Dorna Sports, oltre alle recenti rassicurazioni, ecco la decisione definitiva. La classe regina del Motomondiale non andrà sul circuito malese a febbraio. “La pandemia da Covid-19, i lockdown e varie complicazioni ci hanno obbligato a questo passo” si legge nella nota ufficiale. E sicuramente non saranno gli unici cambi quest’anno…

Per il momento i test in programma a Losail dal 10 al 12 marzo sono confermati, e sembra che alcune squadre stiano spingendo per ‘spostare’ queste prove cancellate a Jerez od a Portimao. Ma è una situazione tutta in evoluzione e la pandemia da Covid-19 certo condizionerà pesantemente anche questo 2021. Si attendono anche i primi cambi nel calendario. Le ultime voci infatti parlano di cancellazione/spostamento di alcuni dei primi eventi dell’anno al momento ancora previsti.

Foto: MotoGP.com