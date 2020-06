Aleix Espargaró-Aprilia, si continua per altre due stagioni. "Una seconda famiglia" per il pilota. "Aleix capitano del team" ha aggiunto Massimo Rivola.

Un altro tassello si incastra nella griglia di partenza MotoGP per le prossime due stagioni. Aleix Espargaró ha firmato: vestirà i colori del team Aprilia Racing anche per il biennio 2021-2022. Continua il lungo sodalizio (sei stagioni consecutive) tra il pilota spagnolo e la casa di Noale, con obiettivi sempre più ambiziosi. La RS-GP 2020 ha dato segnali positivi e tanto il team quanto il suo alfiere non vedono l’ora di cominciare questa complessa stagione, con ancora più slancio e ottimismo dopo questo rinnovo.

“Sono felice di questa conferma” ha affermato Aleix Espargaró. “L’aspetto umano è per me importantissimo e in quattro stagioni Aprilia è diventata la mia seconda famiglia. Con questo contratto, che è certamente il più importante della mia carriera, mi hanno dimostrato che sono al centro di questo progetto. A livello tecnico mi hanno convinto la crescita degli ultimi mesi, con l’arrivo di tante forze nuove, e l’esordio della RS-GP 2020 che è andata così bene ai test. Sento che dobbiamo finire il lavoro iniziato questo inverno, non vedo l’ora di ritrovare tutta la mia squadra e gareggiare con la moto nuova, per portare questo progetto dove merita.”

“Volevamo in tutti i modi la conferma di Aleix, siamo contenti che sia arrivata” ha aggiunto il CEO Massimo Rivola. “In un momento di grande fermento del mercato piloti, dare continuità al nostro progetto con un pilota del calibro di Aleix è fondamentale. Con lui, che abbiamo definito il capitano di questa squadra, abbiamo iniziato un progetto totalmente nuovo, coinvolgendo nuove risorse e portando in pista una moto che sembra nata bene. Ora speriamo che porti presto una Aprilia in alto, dove non è mai stata nella storia della MotoGP.”