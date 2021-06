MotoGP, ‘Uccio’: “Valentino Rossi in Ducati? Ha gli occhi che brillano”

Valentino Rossi nel round MotoGP ad Assen cerca stimoli prima di prendere una decisione sul 2022. Alessio Salucci: "Non ha ancora deciso".

Valentino Rossi centra l’accesso diretto alla Q2 nel sabato di MotoGP ad Assen. “Avevo un bel grip e sono riuscito a fare un bel giro”, ha commento dopo le FP3. Un’ulteriore speranza per i tifosi che sperano di rivederlo in azione anche nella prossima stagione, nel suo team Aramco VR46 e in sella ad una Ducati. Al suo fianco l’inseparabile Alessio Salucci che dal prossimo anno vestirà i panni del team manager.

Stretta la collaborazione con il principe Al Saud che ha investito milioni di euro nel progetto MotoGP VR46. “Al principe do del lei, lo chiamo Prince. C’è grande entusiasmo con tutti, secondo la nostra esperienza, con tanto entusiasmo – spiega Uccio -. I primi due anni non saranno facili, speriamo solo il primo. E’ un po’ un team Sky allargato, è un team un po’ nostro“. La domanda che tutti si pongono è cosa farà Valentino Rossi nel 2022. “Secondo me non ha deciso, vuole prendersi questa pausa in vacanza. Se fa prestazioni come oggi, al Sachsenring aveva un bel ritmo… queste prove aiutano nella giusta direzione“.

Rossi in rosso

Solo dopo la pausa del campionato il campione di Tavullia annuncerà la sua decisione. Lo farà in totale autonomia, circondato dal suo stretto gruppo di collaboratori. “Saranno ferie un po’ strane, la testa resta qui. Non ce le godiamo. Speriamo che l’aria di mare ci porti nella giusta direzione, al momento questo possiamo dire“, aggiunge Alessio Salucci. L’avventura con Yamaha si concluderà a fine anno, questa ormai è la certezza. “Abbiamo una moto che fa tanta fatica nel dritto a superare, poi si scaldano quando stanno attaccate, i freni si scaldano, le gomme si gonfiano, è tutto un po’ più complicato. Vale mi stupisce sempre, ha gli occhi che gli brillano, ha voglia di rimettersi in gioco. Ai box porta un’atmosfera che solo lui sa dare“.

Il magnate arabo spera di vedere Valentino Rossi in sella alla Ducati. Uccio concorda, ma alza le mani. “Io sono d’accordo con il principe, ma devo rispettare qualsiasi scelta di Vale. Stargli vicino significa capirlo in tutto e per tutto, non solo spingerlo. Spero che accadrà, ma sarà lui a decidere”. Nel paddock di Assen sarà una serata davanti alla tv… Stasera vedremo l’Italia nel motorhome insieme a tutti i ragazzi dell’Academy“.

