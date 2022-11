MotoGP, Test Valencia 2022: novità, programma e orari

Oggi al Ricardo Tormo di Valencia inizia la preseason MotoGP 2023 con una giornata di test Irta. Lunedì c’è stato un grande trambusto ai box, con i piloti asserragliati nelle nuove “scatole” per prove di ergonomia, prime foto di rito, approccio con i nuovi tecnici. Sarà l’esordio di Enea Bastianini con il rosso Ducati factory e primo approccio con la Desmosedici GP22, sebbene non sia molto diversa dalla GP21 con cui ha chiuso terzo in classifica il Mondiale 2022. Pit-lane aperta dalle 09:30 alle 17:30.

Novità in casa KTM

Il team di Hervé Poncharal ha cambiato l’intera grafica dei box da KTM a GASGAS, ma anche la KTM RC16 riporterà sulla livrea la nuova dicitura GASGAS -Factory, con carene di nuova concezione in nero e rosso anziché arancione per i neo arrivati Pol Espargarò e il campione Moto2 Augusto Fernandez. Riconfermato il velocissimo Brad Binder, nella squadra factory orchestrata da Francesco Guidotti arriverà Jack Miller dopo l’ultimo party con Ducati. Pol Espargaró è sotto contratto con HRC fino al 31 dicembre, quindi non potrà esporre il logo GASGAS sulla sua moto che invece presenterà la dicitura POL44. Invece Augusto Fernandez partirà da subito con il nuovo GASGAS MotoGP Factory Design.

Pirro unico collaudatore MotoGP in pista

Martedì non vedremo molti collaudatori sul circuito di Valencia. Cal Crutchlow non è stato convocato dalla Yamaha. Stefan Bradl ha provato il nuovo materiale per la Honda a Jerez sabato e domenica, ma non dovrebbe entrare in azione. Il collaudatore Michele Pirro salirà sulla freccia rossa solo in mattinata. A Valencia è arrivato Dani Pedrosa dopo un weekend nelle corse automobilistiche, ma non prenderà parte al test MotoGP. Anche Aprilia Racing farà a meno del collaudatore Lorenzo Savadori, ma esordirà il nuovo team satellite RNF con Miguel Oliveira e Raul Fernandenz. La Casa di Noale ha dovuto allestire per la prima volta quattro RS-GP22 per il nuovo team clienti CryptoDATA-RNF e le prime versioni 2023 per il team factory.

Honda rimescola le carte

E’ tempo di cambiamenti anche in casa Honda, con l’arrivo del duo Suzuki Joan Mir, al fianco di Marc Marquez, e di Alex Rins, nel box LCR di Lucio Cecchinello. Ultima novità riguarda il team Gresini Racing, dove al posto di Enea Bastianini sbarca Alex Marquez, desideroso di rilanciarsi nel campionato MotoGP dopo tre stagioni in sordina con la RC213V. E chissà che non sia il preludio di un cambiamento anche per suo fratello maggiore, che da tempo lancia segnali di allarme verso i piani alti HRC.