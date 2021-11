MotoGP, test-telaio-aerodinamica: Aprilia progetta la RS-GP22

Nel test MotoGP di Jerez vedremo importanti novità per l'Aprilia RS-GP, ma non sarà la versione definitiva. Vinales e Espargarò in galleria del vento.

Aleix Espargaró chiude l’ultimo round MotoGP a Valencia con il nono posto, ottavo in classifica finale. Il campionato 2021 ha regalato il primo podio con l’Aprilia RS-GP e una sfilza di buoni risultati, salvo una fase calante nel finale di stagione. Bilancio positivo per l’alfiere di Granollers, che vola in Andorra per qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sul test IRTA di Jerez. A disposizione non avrà ancora il prototipo 2022, ma alcuni aggiornamenti importanti che detteranno la linea di sviluppo da seguire nella pausa invernale.

Saranno due giorni di raccolta dati importanti per la Casa di Noale e i suoi tecnici. “Non direi che sono contento, ma sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto“, sintetizza Aleix Espargarò. Si lavora sul futuro già da tempo: “Aprilia ha già testato la moto ibrida del prossimo anno qualche giorno fa su un circuito italiano. La moto del 2022 ancora non è completata. Avremo due moto, una per Maverick e una per me, con alcune parti nuove, come il telaio. Questa settimana sono stato in galleria del vento a testare la nuova aerodinamica con Maverick. Stiamo lavorando sodo. Oggi ho detto alla mia squadra che la stagione è stata buona, ma voglio di più“.

Nella prossima stagione MotoGP proseguirà con lo stesso staff tecnico. Poco cambia con la separazione da Gresini: “Al mio fianco lavorano circa 25 persone tra ingegneri e altri, ci saranno solo un paio di cambi. Un meccanico e un ingegnere se ne vanno, ma per me non cambia nulla. Aprilia sta investendo molto nella nuova squadra – sottolinea Aleix Espargarò -, avremo un nuovo camion per gli ingegneri, tante cose nuove. È emozionante, anche se è già un po’ tardi per me. È stato un piacere far parte della famiglia Gresini, ma Aprilia è Aprilia, un grande marchio che merita di avere una sua squadra ufficiale. Questa settimana avremo una parte della nuova struttura a Jerez“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto: Getty Images