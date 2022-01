MotoGP, Test Sepang: programma e come seguire lo shakedown

La stagione MotoGP 2022 prende il via con lo shakedown a Sepang. Tre giorni di prove con i rookie, i collaudatori e il team Aprilia che gode ancora delle concessioni. Semaforo verde alle 03:00 ora italiana.

L’attesa è finita, team e piloti MotoGP sono approdati sul circuito di Sepang dopo aver passato le normative sanitarie. Dal 31 gennaio al 2 febbraio in programma lo shakedown: parteciperanno i collaudatori dei sei costruttori, i rookie Raul Fernandez, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Darryn Binder, oltre al team Aprilia che gode ancora delle concessioni. Il 5-6 febbraio test IRTA con tutti i piloti ufficiali. Inizia la nuova era senza Valentino Rossi, ma tante le novità in pista.

Team e piloti MotoGP in Malesia

Il paddock della MotoGP ritorna in Malesia dopo un’assenza di oltre due anni. Dorna e il governo malese hanno designato regole ferree anti-Covid. Gli autorizzati all’ingresso nel paddock hanno dovuto presentare l’esito negativo di un tampone prima di partire e, al momento dell’arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, hanno effettuato un altro test molecolare. In attesa dell’esito sono rimasti in isolamento nell’hotel. Adesso non resta che attendere il rombo dei nuovi prototipi. Ma nell’attesa i piloti si allenano in bici sull’asfalto del Sepang International Circuit, applicano gli ultimi adesivi alle moto, si godono un po’ di relax in hotel.

Bella l’immagine offerta da Michele Pirro davanti al Memorial Simoncelli sul tracciato di Sepang. “Primi giri in bici a Sepang dopo due anni di assenza. Non poteva mancare un saluto al SIC che qualche giorno fa avrebbe compiuto 35 anni“. Festa di compleanno per Jorge Martin che ha spento 24 candeline. Dal 31 gennaio al 2 febbraio Ducati schiererà il collaudatore Pirro più i rookie Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Honda al lavoro con Stefan Bradl, reduce da un recentissimo test a Jerez. Yamaha con Cal Crutchlow e Darryn Binder, KTM con i due alfieri del team Tech3 e Dani Pedrosa. Suzuki al lavoro con Sylvain Guintoli e Aprilia con il team ufficiale e il collaudatore Lorenzo Savadori.

Il programma dei test

Le temperature superano i 35°C nelle ore di punta con percentuali di umidità elevatissime. Per lo shakedown MotoGP, in scena dalle 03:00 alle 11:00 ora italiana, non è prevista una diretta TV. Le prime notizie e immagini saranno visibili sui canali ufficiali Motogp.com e sui social di team e piloti. Al termine delle giornate interviste e dichiarazioni sul nostro sito Corsedimoto.com, con aggiornamenti costanti su tempi e classifica provvisoria e finale.

