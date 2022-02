MotoGP Test Sepang, day-1: tempi e classifica provvisoria, cade Marquez

La prima giornata di test MotoGP a Sepang ha preso il via. Tempi e classifica provvisoria, caduta di Marc Marquez senza conseguenze.

La prima delle due giornate di test MotoGP a Sepang ha preso il via alle 03:00 ora italiana. Dopo la tre giorni dedicata a rookie, collaudatori e team con concessioni (Aprilia Racing) è la volta dei 24 piloti ufficiali, cui si aggiungono Cal Crutchlow per Yamaha e Sylvain Guintoli per Suzuki. L’ex pilota britannico nel corso dello shakedown ha realizzato solo 4 giri per problemi gastrointestinali. Nella giornata di giovedì 3 febbraio Maverick Vinales e Lorenzo Savadori sono scesi in pista approfittando dello stop: la Casa di Noale può contare su un numero illimitato di test nel corso di questa stagione.

La prima mezza giornata di test

Occhi puntati su motori e pacchetti aerodinamici. Nell’ultimo biennio i propulsori hanno subito un fermo evolutivo per contenere i costi. Adesso tutti e sei i costruttori vanno alla ricerca di top speed nel tentativo di tenere testa alle Ducati sui rettilinei. Prima della pausa pranzo Aleix Espargarò guida la classifica provvisoria in 1’58″371, seguito da Enea Bastianini a 267 millesimi e Alex Rins a meno di un secondo. 4° Pol Espargarò, che dà il via ad un inizio di stagione cruciale per il suo futuro professionale.

Infatti questi giorni di test Irta serviranno anche a smuovere il mercato. Fabio Quartararo e Joan Mir condizioneranno il mercato piloti con effetto domino. Dalle loro decisioni di rinnovare rispettivamente con Yamaha e Suzuki potrebbe scatenarsi un effetto domino senza precedenti. Ma il day-1 del test MotoGP di Sepang è anche l’occasione per rivedere in pista Marc Marquez a tre mesi dall’ultimo infortunio: “Ho davvero rischiato di non correre più“, ha detto alla vigilia del test. “Ma adesso sto bene, sono contento di essere qui in Malesia, è un regalo perché non me lo aspettavo. La vista è a posto, o va o non va“. Durante la seconda ora di test, Marquez ha subito una caduta senza conseguenze: dal box Repsol Honda assicurano che sta bene.

Honda sta testando diverse configurazioni aerodinamiche. Sulla RC213V del 2022 hanno incorporato ali molto più ostentate e con una lieve ondulazione. Il contrasto con le ali del 2021 è evidente, in quanto si trattava di un elemento molto sobrio e completamente piatto. Nel garage di Marc Marquez presenti tre prototipi: due del 2022 e uno del 2021.

Fabio Quartararo ha chiesto maggior velocità di punta per la Yamaha M1. Diamo un’occhiata ai primi dati delle top speed: il francese sembra raggiungere un massimo costante di 327-328 km/h, simile alle Suzuki. Finora la velocità di punta più alta è stata toccata da Marc Marquez in 337,5 km/h, seguito da Francesco Bagnaia della Ducati a 336,4 km/h e da Maverick Vinales a 335,4 km/h per l’Aprilia. La velocità massima di tutti i tempi raggiunta a Sepang è di 339,6 km/h, a firma di Andrea Iannone su Ducati nel 2015.

