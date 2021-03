A poco meno di tre ore dalla fine c'è Pol Espargaro al comando, segue Maverick Vinales, zampata di Bastianini 3°! La classifica provvisoria.

Penultima giornata di test a Losail in ottime condizioni per i piloti MotoGP. A poco meno di tre ore dalla fine spicca una Honda al comando della classifica dei tempi, precisamente quella di Pol Espargaró, protagonista anche di una scivolata senza conseguenze. A seguire la Yamaha di Maverick Viñales, dietro di lui ecco apparire il rookie Enea Bastianini! Bel giro del neo pilota Esponsorama Ducati, seguito da Quartararo, Morbidelli ed Aleix Espargaró. I test finiranno alle 19:00 ora italiana, vediamo intanto come sta andando.

Viste le buone condizioni, molti piloti nel approfittano per svolgere anche alcune simulazioni di gara. È il caso del pilota Aprilia, così come di alcuni ragazzi Ducati, non è il caso invece ad esempio per Rossi e Morbidelli. Svariate prove per i ragazzi della casa dei tre diapason tra telaio e set up. Prove di quest’ultimo tipo anche per Ducati, soprattutto Pecco Bagnaia, mentre finisce a referto anche una scivolata per il rookie Jorge Martín, senza conseguenze.

In casa KTM le maggiori novità sono apparse sulla RC16 del tester Dani Pedrosa, che ha mostrato un nuovo codone ed un differente forcellone. Per quanto riguarda Honda, Pol Espargaró continua a riscuotere ammirazione tra i colleghi. Come Miller, mentre Nakagami ha detto chiaramente che si aspettava un Espargaró presto competitivo sulla RCV.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La classifica provvisoria

Foto: motogp.com