MotoGP Test Portimao: Valentino Rossi presente, l’elenco dei partecipanti

MotoGP a Portimao il 7-8 ottobre per familiarizzare con il tracciato portoghese. Presente Valentino Rossi, assenti Cal Crutchlow e i piloti Petronas SRT.

La carovana della MotoGP approderà a Portimao per due giorni di test mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, prima di trasferirsi a Le Mans. Saranno presenti anche Valentino Rossi e Joan Mir, inizialmente in dubbio per la prima giornata di prove con moto stradali. Sarà l’occasione giusta per familiarizzare con il tracciato portoghese, inserito per la prima volta nel calendario della classe regina.

Le caratteristiche del circuito

Lungo 4,592 Km, è caratterizzato da numerosi saliscendi all’inserimento di curve lente, che offrono ottime possibilità di sorpasso. Il layout dell’Autódromo Internacional do Algarve è composto da 15 curve (9 a destra e 6a sinistra) e un rettilineo di circa 1 km che permetterà di prendere il fiato prima di affrontare la discesa della curva 1. Una pista in stile “montagne russe” come l’ha definita il Dottore, “una delle più impegnative” secondo Michael van der Mark. Saranno due giorni utili soprattutto al fornitore di gomme Michelin che qui non ha nessun dato a disposizione per la scelta delle mescole.

Presenti e assenti a Portimao

Assenti Iker Lecuona e Cal Crutchlow, saranno in pista 15 degli attuali piloti della MotoGP, compreso il beniamino locale Miguel Oliveira. Tutti e sei i costruttori schiereranno i propri collaudatori, compreso Jorge Lorenzo in Yamaha, alla sua seconda comparsa stagionale. Compresi Bradley Smith, sebbene impegnato a sostituire Andrea Iannone, e Stefan Bradl, che fa le veci di Marc Marquez. Il tester Aprilia aderirà solo il primo giorno, il tedesco della Honda anche il secondo. Non vedremo in azione i piloti della Yamaha Petronas Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Il fuoriclasse di Cervera prosegue la sua riabilitazione al braccio destro e conta di esserci nell’ultimo Gran Premio a Portimao in programma il 22 novembre. “Sarà un finale interessante, spero di esserci. Ho provato una Moto2 lì nel 2012, è stato molto tempo fa, ma ricordo che la pista era molto bella. C’erano molte salite e discese. Spero di concludere la stagione lì in modo positivo“.

I piloti della MotoGP saranno presenti solo il 7 ottobre prima di trasferirsi a Le Mans e potranno correre solo con moto stradali. I collaudatori, invece, hanno a disposizione sia mercoledì che giovedì con i prototipi da corsa. Di seguito l’elenco dei partecipanti al test MotoGP di Portimao. La prossima settimana Valentino Rossi ritornerà sulla pista portoghese insieme ai suoi allievi della VR46 Academy per un test privato.

I piloti

KTM: Brad Binder, Pol Espargarò, Miguel Oliveira.

Ducati: Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso, Jack Miller, Johann Zarco.

Honda: Alex Marquez, Takaaki Nakagami.

Suzuki: Joan Mir

Yamaha: Valentino Rossi, Maverick Vinales

Aprilia: Aleix Espargarò

I collaudatori

Aprilia: Bradley Smith (mercoledì 7), Lorenzo Savadori (giovedì 8)

Ducati: Michele Pirro

Yamaha: Jorge Lorenzo

Honda: Stefan Bradl

KTM: Dani Pedrosa

Suzuki: Sylvain Guintoli