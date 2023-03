MotoGP Test Portimao, day-2: alle 13 Ducati a passo di record

È una top ten tricolore quella che si vede nella mattinata dell’ultimo giorno a Portimao. Solo Ducati ed Aprilia a colorare le zone alte della classifica, per di più a passo di record. Il riferimento è la pole in 1:38.725 stampata da Pecco Bagnaia nel 2021. Se ieri le Rosse ci erano già andate vicine, oggi quella barriera viene infranta. Ci pensa per primo Alex Marquez, segue Jorge Martin, arriva infine proprio il campione MotoGP in carica. Bandiera a scacchi alle 18:30, vediamo come sta andando finora.

MotoGP, il punto

È una giornata determinante per le ultime prove e quindi prendere le decisioni definitive per la stagione MotoGP 2023. A sentire i piloti, sembra che Honda e Yamaha abbiano poco di cui sorridere al momento… Non mancano anche simulazioni di Sprint Race, la grande novità del prossimo campionato: proprio in questa situazione Bagnaia ha stampato il suo super giro. Truppa Ducati senza Fabio Di Giannantonio dopo i due incidenti di ieri, con un colpo alla testa nel secondo. I controlli in ospedale hanno escluso lesioni, ma il responso parla di forte trauma cranico, quindi decisamente non è idoneo per correre oggi. Il pilota Gresini Ducati rimane a riposo al box, per riprendersi al meglio per l’inizio di stagione. Nel box Pramac invece si vedono ulteriori test alle carene, in particolare con Johann Zarco, fermato inizialmente da un problema elettronico. A referto gli incidenti di Brad Binder ed Alex Marquez, quest’ultimo subito dopo aver piazzato il tempo da record.

La classifica alle 13

Foto: motogp.com