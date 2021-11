Enea Bastianini esordirà col team Gresini nel test MotoGP di Jerez. Lascia la Ducati GP19 per adottare la GP21, al suo fianco resta Alberto Giribuola.

La MotoGP entrerà in azione giovedì 18 e venerdì 19 novembre a Jerez per l’ultima sessione di test ufficiali. Sarà l’ultima uscita per la classe regina nel 2021 prima della pausa invernale, poi il lavoro passerà ai collaudatori e ai tecnici fino al prossimo appuntamento IRTA in programma a febbraio sul circuito di Sepang. Molte le novità ai box, tra cui l’esordio del nuovo team Gresini Racing che schiererà il duo formato da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Un ambiente che il romagnolo ha già conosciuto in passato.

Primo approccio con il team Gresini

Dopo una stagione da rookie al di sopra delle aspettative, con due podi conquistati a Misano, il ‘Bestia’ proverà la Ducati GP21 con cui hanno concluso il Mondiale Pecco Bagnaia, Jack Miller e i due piloti del team Pramac. Comincerà a familiarizzare con una Rossa ben più evoluta tecnicamente e con la squadra di ingegneri e meccanici che resta approssimativamente identica a quella con cui ha collaborato nel 2021. “Avrò modo di conoscere la moto per il prossimo anno in questi due giorni di test. Servirà anche per conoscere la squadra, abbiamo cambiato team, anche se bene o male conosco già tutti. Con qualcuno ancora non ho lavorato, ma sono carico e curioso di capire cosa cambia con questa moto rispetto a quella usata quest’anno. Ho i tecnici che avevo in Avintia, già sanno cosa mi piace e cosa no“.

Bilancio 2021 positivo

Verrà affiancato ancora una volta da Alberto Giribuola, alias ‘Pigiamino’, che ha maturato una lunga esperienza in Ducati con Andrea Dovizioso. “Abbiamo una bella squadra e potremmo essere competitivi già dalla prima gara“. La stagione MotoGP 2021 si conclude con un bilancio positivo, nonostante una Desmosedici meno evoluta tecnicamente. “Abbiamo avuto alti e bassi ma me lo aspettavo. Sono venuti fuori due podi davvero bellissimi, sapevamo di essere un po’ in svantaggio a livello tecnico. Il prossimo anno sarà diverso, ma mi è servito a fare un po’ di gavetta. Nelle ultime gare abbiamo fatto bene, ma la qualifica resta un po’ il mio tallone d’Achille. Questo inverno – conclude Enea Bastianini – mi allenerò per questa fase del week-end”.