MotoGP, Test Jerez day-2: Aleix Espargarò il più veloce, Bradl a mezzo secondo

La seconda giornata di test MotoGP a Jerez vede Aleix Espargarò in testa con un ottimo 1'37"7. Segue Stefan Bradl con un gap di 0,5", terzo Dani Pedrosa.

Sul circuito Angel Nieto di Jerez si è chiusa la seconda giornata di test MotoGP. Come nel day-1 hanno partecipato i due piloti Aprilia, Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori, che possono beneficiare delle concessioni. Per Honda c’era in pista il collaudatore (pilota) Stefan Bradl, mentre per KTM Dani Pedrosa. Martedì il miglior giro porta la firma di Aleix Espargarò che ha siglato un ottimo 1’37″714 in sella alla nuova RS-GP 2021. Ha completato 42 giri migliorando di qualche decimo il record di gara di Maverick Vinales (1’38″051), 1,2 secondi dal record assoluto che Maverick Viñales ha stabilito lo scorso anno (1’36.584).

Aprilia ha nascosto le immagini della MotoGP nei post che ha condiviso sui suoi social, per non scoprire le carte in termini di aerodinamica. Il pilota di Granollers ha limato un secondo rispetto al crono del giorno prima, seguito da Stefan Bradl in 1’38″289. Terzo tempo per Dani Pedrosa a otto decimi, mentre Lorenzo Savadori ha stabilito il suo miglior giro in 1’39″8. Il più prolifico è stato Bradl con 77 giri completati, segno che la Honda RC213V è sulla buona strada,

Progressi anche per la casa austriaca, con Dani Pedrosa che ha siglato un 1’38″607, -8 decimi in meno rispetto a ieri, con 50 giri sulla RC16 2021. Domani, mercoledì, si terrà a Jerez la terza e ultima giornata di test MotoGP privati per i tre costruttori. Ai box KTM presente anche Mika Kallio che finora non ha compiuto giri di prova sulla moto arancione. Il 5 marzo prenderà il via lo shakedown a Losail, dal 6 tutti i piloti in pista per il primo test IRTA della stagione 2021.

