MotoGP: test invernali 2022 in programma tra Malesia e Indonesia

Pubblicate le date dei test invernali. MotoGP di ritorno in Malesia ed alla scoperta della nuova pista indonesiana, Moto2 e Moto3 di scena a Jerez.

Pubblicate nella giornata odierna le date dei test invernali 2022 per le categorie del Motomondiale. In particolare c’è una novità per quanto riguarda la classe regina. Le prime prove ufficiali avranno luogo al Sepang International Circuit (un ritorno per la prima volta dal 2019). Le seconde invece saranno sul nuovo Mandalika International Street Circuit in Indonesia! Una prima presa di contatto con questo tracciato, probabilmente nella speranza di poterlo inserire nel prossimo calendario (pandemia permettendo). Reso noto anche il programma dei test Moto2 e Moto3, di scena a Jerez. Dopo la data del primo round stagionale, ecco le ultime novità.

I test ufficiali MotoGP

Shakedown Test: 31 gennaio-2 febbraio 2022 (solo collaudatori e rookie)

Sepang Test: 5-6 febbraio 2022

Mandalika Test: 11-13 febbraio 2022

Test ufficiali Moto2-Moto3

Jerez Test: 22-24 febbraio 2022

Foto: motogp.com