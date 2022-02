Terza giornata di Test MotoGP in Indonesia. I tempi e la classifica provvisoria con aggiornamenti Live. Out Joan Mir e Raul Fernandez per motivi di salute.

Terza ed ultima giornata di test MotoGP al Mandalika Circuit, poi non resta che attendere l’inizio del Mondiale a Losail dal 4 al 6 marzo. La domenica indonesiana inizia subito con alcuni colpi a sorpresa: out il campione Suzuki Joan Mir per un problema di gastroenterite. Visitato dal dott. Zasa della Clinica Mobiel si è sospettato potesse essere positivo al Covid, dal momento che alcuni membri del team hanno contratto il virus nei giorni scorsi e il maiorchino ha dovuto fare a meno del loro supporto.

Le ultime news dal Mandalika Circuit

Due casi di Covid anche nel box di Jack Miller, quindi anche l’australiano della Ducati dispone di uno staff non al completo. Non partecipa alla terza giornata di Test MotoGP in Indonesia anche Raul Fernandez, in seguito alla caduta del sabato a oltre 200 km/h. Ha provato a compiere qualche giro, ma il pilota KTM Tech3 ha deciso di fermarsi dopo una caduta alla 10. “Ieri ero molto confuso dopo aver battuto la testa. I medici mi hanno dato il fit. La telemetria dice che stamane ho toccato i freni 20 metri dopo di quella che è stata la mia percezione, meglio fermarsi”.

Diverse le cadute anche nella giornata di oggi: Aleix Espargarò alla curva 11, Jorge Martin alla 8, Alex Marquez alla 1 e Marc Marquez alla 2. È stato un inizio accidentato. Sono scesi: Aleix Espargaró , alla curva 11, Jorge Martín , sempre ad alta velocità alla curva 8, Alex Marquez , alla prima curva, e Marc Marquez alla 2. Previste simulazioni di gara nella parte centrale della giornata, mentre al mattino in molti hanno provato il time attack.

La classifica provvisoria vede Pol Espargarò al comando in 1’31″060, seguito da Fabio Quartararo a 215 millesimi. Anche nella giornata di ieri il campione della Yamaha si è lamentato del motore della M1, lasciando intendere che per il momento non rinnoverà con la Casa di Iwata.

La classifica provvisoria del day-3