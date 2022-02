Tempi e classifica provvisoria del Test di MotoGP al Mandalika Circuit. Lo sporco in pista ha costretto a fermare l'attività per 90 minuti: finale posticipato di 45'.

Il test MotoGP sul nuovo circuito indonesiano di Mandalika ha preso il via alle 02:00 (ora italiana). Prima dell’apertura della pit-lane un acquazzone ha interessato l’Isola di Lombok e quindi l’autodromo. Nessun problema, Alex Rins è stato il primo a lasciare i box seguito da Pecco Bagnaia.

Una buona occasione per acclimatarsi al nuovo layout, conoscere le curve e le traiettorie. La pioggia tanto attesa da Diego Gubellini, capotecnico di Fabio Quartararo, che necessita di raccogliere dati sul bagnato per risolvere i suoi problemi in certe condizioni. Oltre alla minaccia di nuove piogge, team e piloti MotoGP hanno dovuto affrontare un altro problema imprevisto. Poco dopo le moto sono ritornate ai box impolverate, di colore marrone. Nulla a che fare con la sabbia del deserto. Vicino al circuito c’è un cantiere e lo sterrato è finito sull’asfalto del Mandalika Circuit.

Bandiera rossa e tutti fermi per molto tempo, tanto da decidere di prolungare di 45 minuti il termine della prima giornata di test. Si chiuderà alla 10:45 (in Italia). I commissari hanno fermato la sessione per 90 minuti, per consentire ai marshall di pulire la pista. A disposizione dei piloti un’ampia gamma di gomme Michelin, che dovrà decidere quali mescole portare per il week-end di gara (18-20 marzo).

MotoGP, Test Indonesia: tempi e classifica provvisoria