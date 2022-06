MotoGP, Test Catalunya: classifica provvisoria, aerodinamica ‘at work’

Giornata di test MotoGP sul circuito di Catalunya, all’indomani della gara di ieri conclusasi con la vittoria di Fabio Quartararo e i vari colpi di scena. Sarà l’ultima occasione prima della pausa estiva per testare nuove componenti per i prototipi della classe regina, pit-lane aperta fino alle ore 18:00.

Test MotoGP con molti assenti

Dopo l’incidente di ieri alla partenza mancheranno Alex Rins, per la frattura di un polso, e Taka Nakagami, che ha trascorso la notte in ospedale per accertamenti. I medici hanno deciso di non operare il pilota spagnolo della Suzuki, ma di immobilizzare l’arto per una decina di giorni. Alla vigilia del prossimo GP del Sachsenring sapremo se correrà o dovrà attendere fino al successivo appuntamento ad Assen prima della pausa estiva.

Assenti anche Jorge Martin, per un’operazione alla mano prevista nel pomeriggio di oggi a Modena, e Marc Marquez, ancora negli States dopo il quarto intervento all’omero destro. A parte Michele Pirro (Ducati), sono assenti tutti i collaudatori. In pista Stefan Bradl come sostituto del campione di Cervera: il pilota tedesco non ha portato a termine la gara MotoGP di ieri a causa di una caduta.

Novità aerodinamiche in pista

In casa Aprilia si lavora soprattutto sulle novità aerodinamiche, Aleix Espargaró sta provando l’ala posteriore che era già stata montata sulla moto di Lorenzo Savadori nel GP del Mugello. Maverick Vinales al lavoro con una nuova carena. Nuovo aero-pack anche per le Ducati factory che presenta una forma più sagomata verso il basso per migliorare l’efficienza. Per Luca Marini potrebbe essere la giusta soluzione per guadagnare qualche km/h sul rettilineo, dove ancora perde qualcosa rispetto ai colleghi di marca.

La classifica provvisoria

Nuove carene anche per le Yamaha YZR-M1, parzialmente bocciate da Fabio Quartararo al termine del venerdì di prove libere in Italia. Il campione francese comanda la classifica provvisoria del test MotoGP alle ore 14:00 con il crono di 1’39″447, rivelandosi uno dei più prolifici nella prima parte di giornata con quasi 50 giri all’attivo. Sul podio immaginario Johann Zarco a 96 millesimi di distanza e Aleix Espargarò a 111 millesimi. 4° crono per Pol Espargarò, ieri ultimo all’arrivo per problemi di grip. Pecco Bagnaia 5° a 242 millesimi dal leader provvisorio dei test. Chiudono la top-10 Miller, Vinales, Morbidelli, Bastianini e Di Giannantonio.

Quartararo, Yamaha, 1:39.447 Zarco, Ducati, 1:39.543 Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39.558 Pol Espargaró, Honda, 1:39, 688 Bagnaia, Ducati, 1:39.689 Miller, Ducati, 1:39.742 Viñales, Aprilia, 1:39.780 Morbidelli, Yamaha, 1:39.795 Bastianini, Ducati, 1:39.844 Di Giannantonio, Ducati, 1:39.963 Marini, Ducati , 1:40.047 Brad Binder, KTM, 1:40.113 Gardner, KTM, 1:40.197 Oliveira, KTM, 1:40.257 Mir, Suzuki, 1:40.308 Alex Marquez, Honda, 1: 40.335 Bradl, Honda , 1:40.474 Pirro, Ducati, 1:40.610 Dovizioso, Yamaha, 1:40.627 Darryn Binder, Yamaha, 1:40.746 Bezzecchi, Ducati, 1:40.765 Fernandez, KTM, 1:41.146

Bestseller: “Visionaria. Io, Coco Chanel” Un imperdibile romanzo biografico