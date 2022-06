MotoGP, Test Catalunya: ala posteriore e nuova carena nel box Aprilia

Aleix Espargaró è tornato in pista per la giornata di test MotoGP in Catalunya dopo l’incredibile errore di ieri. Si riflette su quanto accaduto nel finale di gara e si lavora sulle novità della Aprilia RS-GP, alla ricerca di un ulteriore step tecnico che consenta di migliorare ulteriormente le prestazioni della moto di Noale riducendo la resistenza all’avanzamento.

La causa dell’errore di Aleix

Doveva essere il quinto podio consecutivo per Aleix Espargarò, ma il pilota di Granollers ha preso una “svista”. Non ha visto la tabella del team perché il box era posizionato all’inizio del rettilineo. Ha avuto solo il tempo di guardare la torre che segnava un giro alla fine quando in realtà ne mancavano due. In realtà quel valore numerico valeva per Fabio Quartararo che aveva già tagliato la linea del traguardo, ma non per i piloti che seguivano. Lo stress fisico e mentale ha giocato un brutto scherzo ad Aleix, che conosce bene questa modalità per il conteggio dei giri sulla torre, dato che conosce perfettamente il circuito del Montmelò.

Novità Aprilia nel test MotoGP

Metabolizzato l’errore, nel box Aprilia si ricomincia a lavorare per il proseguimento della stagione MotoGP. La giornata di test permette ai piloti ufficiali di concentrare l’attenzione sull’aerodinamica. Aleix Espargarò ha provato l’ala posteriore che aveva già testato dal collaudatore Lorenzo Savadori al Mugello. Maverick Vinales ha girato con una nuova carena. “Ha aspetti positivi e negativi, normale quando provi delle novità. Ancora non è chiaro, dobbiamo guardare bene i dati, ma c’è qualcosa di positivo che può andare bene“, ha spiegato Vinales. “Vogliamo migliorare il setting sulla mia guida, sappiamo che ce la possiamo fare. Stiamo lavorando bene, con tranquillità e siamo sereni, perché sappiamo che prima o poi saremo lì davanti a giocarcela“. Sull’errore del compagno di box nella giornata di ieri commenta: “Lui è lì davanti, non deve preoccuparsi, il Mondiale è ancora lungo“.

Foto di Valter Magatti