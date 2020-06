Aprilia senza Espargaró nei test a Misano per le restrizioni di viaggio. Bradley Smith proverà la RS-GP 2020, in pista anche Lorenzo Savadori.

Il Misano World Circuit ha ormai ripreso la sua attività e ospiterà nei prossimi giorni anche il team MotoGP Aprilia Racing. C’è però un intoppo per la squadra di Noale: il suo (per ora unico) pilota titolare Aleix Espargaró non sarà presente. La causa? Le difficoltà nel mettersi in viaggio in questo periodo per le restrizioni dovute al coronavirus. In azione quindi ci saranno i tester Bradley Smith e Lorenzo Savadori.

Dopo i test privati KTM, Aprilia è il secondo team MotoGP che si prepara a tornare in azione. Nei giorni 10 e 11 giugno la squadra veneta sarà pronta per girare sul tracciato di Misano. Come riporta Motorsport.es, mancherà però Aleix Espargaró, che ha rinunciato a mettersi in viaggio dall’Andorra. Il suo giudizio sarebbe stato importante: bisogna aspettare fino a fine giugno (test congiunto con Ducati e KTM) per avere il parere del pilota titolare.

Nel frattempo Aprilia potrà contare su Bradley Smith per provare la RS-GP 2020. Il collaudatore britannico infatti sarà incaricato di testare gli ultimi aggiornamenti. Osservato speciale il motore, su cui si è lavorato molto per la nuova stagione. In pista come detto ci sarà anche Lorenzo Savadori, che però guiderà una supersportiva stradale, precisamente una Aprilia RSV4.