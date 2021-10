MotoGP, tempo di annunci a Misano: novità in VR46 e Petronas

Il paddock della MotoGP si prepara ad annunci importanti: Razlan Razali annuncerà ufficialmente il nuovo sponsor. Anche da VR46 si aspettano notizie.

Il paddock della MotoGP si è stanziato sul circuito di Misano, in attesa di un week-end ricco di eventi e annunci. Infatti non sarà solo l’ultima gara di casa per Valentino Rossi e Danilo Petrucci, non sarà solo la grande sfida tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per il Mondiale. Ma sarà un fine settimana da seguire anche per alcune news ufficiali. A cominciare da Iker Lecuona, che potrebbe finalmente rivelare il passaggio in Superbike con Honda.

Tempo di annunci in Petronas

Tra gli annunci più attesi c’è quello del team malese di Razlan Razali che presenterà WITHu come main sponsor per la prossima stagione MotoGP. Inizialmente si pensava che la partnership potesse saltare, con il colosso energetico milanese che sembrava attratto dal nuovo team VR46 di Valentino Rossi. Invece ha preso tempo in attesa di conoscere meglio il nuovo assetto societario della squadra. Ha spinto tanto per avere un pilota italiano e Yamaha non ha esitato a ingaggiare l’esperto Andrea Dovizioso, figura carismatica per i nostri colori. Al suo fianco quasi certamente ci sarà Darryn Binder.

In origine, il team principal della Petronas Yamaha, Razlan Razali, voleva rilevare la squadra corse insieme a Johan Stigefelt e alla sua compagnia “One Performance” (sede centrale ad Anderstorp). A causa di alcuni disaccordi Razali si è presentato come unico proprietario del team RFN con sede legale in Inghilterra. Le tre lettere corrispondono alle iniziali dei suoi tre figli. Ha firmato un accordo quinquennale con Dorna e al momento resta incerto il destino del team director svedese. Solo dopo aver sistemato queste vicende WITHu ha messo nero su bianco e nel week-end ci saranno gli annunci ufficiali.

Novità dal team VR46

Si attendono notizie anche dal team VR46 che dovrebbe finalmente fare luce sullo sponsor Aramco. Un accordo non sembra ancora confermato, ma ci sono altri sponsor che bussano alle porte di Tavullia. Sembra fuori discussione che la line-up piloti sarà formata da Luca Marini e Marco Bezzecchi, per quest’ultimo si attende il comunicato. Sarà il week-end di Misano l’occasione giusta? La stagione MotoGP 2022 inizia a prendere forma mettendo ogni tassello al suo posto.

