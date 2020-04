Il Mondiale MotoGP rappresenta sempre una grande sfida per le squadre anche per il trasporto dei materiali. Ecco come si muovono.

Se la stagione fosse iniziata come previsto in Qatar, con 20 GP confermati, i team della MotoGP avrebbero percorso un totale di 163.223 chilometri per coprire i loro viaggi. Parliamo di circa quattro volte la circonferenza della terra. La maggior parte dei team si trova in Europa, i viaggi più costosi in termini di logistica e movimento umano si trovano all’estero. Soprattutto per raggiungere paesi come Argentina, Giappone o Australia.

Il paddock del Mondiale MotoGP (circa 3000 persone) deve quindi organizzare, con l’aiuto di un’azienda specializzata nella logistica, la spedizione di tutte le attrezzature. Quando una gara finisce, ogni squadra si precipita a mettere le moto in contenitori specifici e smantellare box e hospitality a tempo di record. Per le squadre, non c’è tempo da perdere, proprio come in pista! Quando ci sono GP consecutivi, come potrebbe accadere a fine 2020, le squadre hanno solo 36 ore per trasportare tutto il materiale da un circuito all’altro.

Quattro aerei cargo Boeing 747 trasportano più di 380 tonnellate di merci, divisi in 150 container, tra un Grand Prix e l’altro. L’attrezzatura è distribuita in box appositamente progettate. In generale, possiamo dire che più grande è la squadra, maggiore è il numero di voli. I team di fabbrica MotoGP ne utilizzano fino a 50, mentre un team Moto3 con due piloti ne richiede non più di 3.

Ciò rappresenta un totale di circa 600 spostamenti per le scuderie della MotoGP, a cui aggiungerne altri 200 o 300 per Dorna. Durante i GP d’oltremare, 30 di questi sono in aereo e 15 in nave. Nei 30 inviati in aereo ci sono tutti gli elementi essenziali per la prossima gara. In particolare tutte le moto, i principali strumenti, computer, pannelli, televisori, ecc. Ma anche i prodotti più pericolosi come oli, lubrificanti ed altro.

Non tutto viaggia in aereo…

Ogni squadra MotoGP ha il diritto di trasportare 9,5 tonnellate di merci, pagate da Dorna, per via aerea. Se viene superato il limite di peso, i chili in più sono eccessivamente costosi, motivo per cui alcuni container viaggiano in nave. Anche se richiede più tempo, con un’organizzazione impeccabile, si risparmia un terzo del budget che verrebbe speso se tutto venisse trasportato in aereo!

Via mare, vengono inviati diversi container da 40 piedi (circa 12 metri). All’interno, ci sono circa 4,5 tonnellate di attrezzature per l’hospitality (tavoli, sedie, attrezzature da cucina, ecc.). L’altra metà del container è costituita da altri elementi non tecnici utilizzati per costruire il box: cavi, pannelli, strumenti aggiuntivi ed altro.

Su alcuni circuiti molto ben organizzati, come Sepang, le strutture permanenti del circuito sono direttamente decorate con i simboli delle squadre. In altri posti come Australia, Argentina o Texas, anziché avere una semplice tenda, le squadre preferiscono avere la propria hospitality.

Tutti questi materiali vengono trasportati in camion tra aeroporti e circuiti (o solo su strada, per gare europee). Il paddock del Campionato Mondiale MotoGP è composto da circa 160 camion. Se fossero allineati uno dopo l’altro, potremmo formare una coda di 3 chilometri!

Layout del paddock al millimetro

Serve quindi un’organizzazione quasi militare per organizzare il paddock. Questo inizia 2 mesi prima della gara, per definire le posizioni e l’ordine di arrivo. Durante la settimana di gare, i primi veicoli arrivano lunedì, per consentire l’installazione delle hospitality. I camion della MotoGP accedono ai box martedì pomeriggio, seguiti dai team Moto2 e Moto3, questi ultimi autorizzati a installarsi mercoledì mattina.

Mercoledì le squadre preparano i box e le moto fino a giovedì sera, giorno dei media. Appaiono quindi i piloti, attesi dai giornalisti in sala stampa.Una volta che i camion sono parcheggiati e tutto è stato sistemato, il paddock diventa uno spettacolo affascinante da vedere. Misura circa 40.000 metri quadrati e durante un GP consuma più elettricità di un intero villaggio.

Ci passano poi tra le 2.000 e le 3.000 persone per ogni evento tra piloti, staff del team, giornalisti e molti altri. Il trasporto, l’organizzazione e la logistica delle attrezzature del team sono invisibili al pubblico ma sono parte integrante di un fine settimana di successo per un team.

L’articolo originale di Paul-Emile Viel su paddock-gp