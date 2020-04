Nel Mondiale MotoGP si utilizza la frizione a secco. Quali sono i vantaggi? L'analisi ed il confronto con la frizione a bagno d'olio.

La frizione è il meccanismo che consente al pilota di accoppiare il motore al cambio, per poi separarli. Una manovra necessaria per cambiare le marce. In MotoGP però la frizione viene utilizzata solo all’inizio della gara, poiché un cambio seamless non ne ha bisogno per scalare le marce il movimento. Ma allora perché usare una frizione a secco nelle competizioni quando la maggior parte delle nostre moto sono dotate di una frizione a bagno d’olio?

Il rumore di una frizione a secco al minimo è un suono leggendario. Chi non si è voltato con questo suono tipico, al semaforo rosso, accanto a una vecchia Ducati? Le frizioni a secco erano abbastanza comuni – Ducati le usava da decenni – ma oggi la stragrande maggioranza delle moto prodotte usa frizioni a bagno d’olio. Vediamo quali sono le differenze tra questi due tipi di frizione e perché la MotoGP utilizza le frizioni a secco.

Frizione a bagno d’olio

Sono così chiamate perché sono bagnate con olio motore. Lo scopo principale dell’olio è raffreddare i dischi della frizione. Grazie a questo effetto di raffreddamento, le frizioni a bagno d’olio possono essere sollecitate molto spesso senza preoccupazioni, ad esempio negli ingorghi. Hanno un’area di attrito relativamente grande che le rende abbastanza facili da usare e relativamente flessibili quando sentite sul manico. Tendono anche a durare a lungo e sono più silenziose delle frizioni a secco.

Le frizioni a bagno d’olio, d’altra parte, rendono l’olio motore più sporco perché la polvere creata dall’usura rimane all’interno del motore. Fortunatamente, il filtro dell’olio è presente per filtrare queste particelle. Inoltre, poiché la frizione ruota nell’olio, si accusa una resistenza del fluido che riduce leggermente la potenza del motore.

Frizione a secco

Evitare questa resistenza al fluido è il vantaggio principale di questa seconda tipologia. Le frizioni a secco, come suggerisce il nome, non sono bagnate d’olio. Ciò significa una minore resistenza e una maggiore potenza per la ruota posteriore nonché un olio motore più pulito. Può essere meno viscoso, ma significa anche un minore raffreddamento per i dischi della frizione.

Senza olio per raffreddarli, le frizioni a secco faranno il doppio del lavoro se maltrattate e tenderanno a essere più reattive, più dure e più difficili da modulare. Si consumano anche più velocemente e sono molto più rumorose, soprattutto con il coperchio della frizione aperto, cosa che molti produttori fanno per aiutare a raffreddarla. Risparmiare qualche centilitro d’olio consente anche di ridurre il peso.

Alla fine la facilità d’uso, la durata ed il silenzio hanno reso la frizione a bagno d’olio la configurazione più utilizzata sulle moto stradali. Questi problemi non sono gli stessi nelle corse, dove si cercano prestazioni, riduzione del peso ed uso di un olio meno viscoso per il motore. Un modo per ridurre l’attrito permettendo così ai prototipi MotoGP di sviluppare un po’ più di potenza. Il basso uso della frizione naturalmente orienta i costruttori verso questa scelta.

