MotoGP, Tardozzi sul caso Jorge Martin: “Quel motore non è un disastro”

Jorge Martin centra l’accesso diretto alle Qualifiche MotoGP al Mugello con il crono siglato nelle FP3, ma non può ritenersi soddisfatto di questa prima parte di campionato. Cinque cadute nelle prime sette gare e un solo podio, in pochi mesi si è visto soppiantare da Enea Bastianini come candidato al team Ducati factory per il 2023. Alla base di questo periodo negativo c’è sicuramente qualche problema fisico, ma in più circostanze ha lamentato qualche problema alla specifica di motore omologata a Losail.

Stagione MotoGP in salita per Jorge

Subito dopo la gara in Catalunya in programma la prossima settimana, il pilota madrileno del team Pramac si sottoporrà ad un’operazione. “Ho un problema alla mano da un anno, mi sottoporrò a un intervento chirurgico dopo la gara di Barcellona. Il problema riguarda il tunnel carpale, ho un nervo bloccato, quindi mi farò operare e sono sicuro che dopo starò molto meglio“. Nell’ultima gara di Le Mans la sua mano si è addormentata, ma fortunatamente non ha dato fastidi nelle prime fasi del GP del Mugello.

Ad impensierire Jorge Martin è il feeling con la sua Ducati GP22. Durante i test invernali della MotoGP la Casa di Borgo Pangale ha messo a disposizione diverse specifiche di motore. Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno scelto una versione “di mezzo” tra quella del 2021 e del 2022, Jorge Martin e Johann Zarco hanno preferito la versione più recente e un po’ più aggressiva. A differenza dell’anno scorso “non ho punti positivi con questa moto“, si rammarica il madrileno. Ha perso velocità sui rettilinei con questo assetto aerodinamico, ma in Ducati già si lavora per sistemare il problema entro la gara del Montmelò.

L’analisi del team manager Ducati

Il team manager Davide Tardozzi analizza la situazione dell’alfiere Pramac. “Le differenze tra le moto di Jorge e le altre sono minime, possono creare qualche problema in più ad alcuni piloti piuttosto che ad altri. Zarco ha la stessa moto di Martin, Jorge lamenta alcune problematiche rispetto allo scorso anno, stiamo cercando di risolverle come lo abbiamo fatto per Jack e Pecco. Speriamo che entro Barcellona riusciremo a riportarlo al suo livello, siamo certi che può giocarsi il podio in tutte le gare“.

Quanto influisce l’adozione del motore ultima versione, diversa da quella montata da Pecco Bagnaia? “Jorge non ha approfondito come ha fatto Pecco, però siamo convinti che il motore non sia un disastro“, ha concluso Davide Tardozzi. “C’è chi ha fatto podi con quel motore. Ha un problema serio al braccio e deve essere sistemato al più presto“.

