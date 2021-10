MotoGP, Takaaki Nakagami: un’altra occasione da podio mancata

Takaaki Nakagami rimanda ancora l'appuntamento col primo podio MotoGP. Una caduta nel corso del secondo giro ha compromesso il suo GP.

Un fine settimana costantemente in top 6 (tranne nelle FP1) ed in gara una concreta possibilità di salire sul podio. Vanificata però dopo appena due giri con una scivolata. Takaaki Nakagami non nasconde la delusione per un’occasione, un ‘avrebbe potuto essere’, che non si è concretizzato. L’alfiere LCR Honda quindi deve rimandare ancora l’appuntamento con il suo primo podio MotoGP, al quale si è avvicinato più volte soprattutto l’anno scorso ma senza ancora raggiungerlo.

“Sono piuttosto triste” ha ammesso Takaaki Nakagami a motogp.com. “Ero in forma, per tutto il fine settimana siamo stati competitivi.” Sottolineando anche che “Prima della corsa mi aspettavo davvero di riuscire a finire sul podio.” Parla poi dell’inizio gara. “Una volta scattati ho visto che Marc stava cercando subito di scappare, ma anche io mi sentivo bene e pronto all’attacco. Ho provato a superare Joan Mir e Bagnaia, il feeling in sella era buono.”

Ma è durata poco. “Alla curva 12 ho centrato una buca piuttosto grande e ho perso l’anteriore. Certo non me l’aspettavo…” Il pilota giapponese di LCR si è comunque rialzato, determinato a portare a termine la gara. “Non avevo più niente da perdere, ho dato il massimo.” Purtroppo per lui arriva un anonimo 17° posto, ben diverso dalle aspettative. “È stato un mio errore, un peccato, il ritmo era pazzesco… Quasi da lottare con Marc, ma a posteriori è facile dirlo.”

Foto: motogp.com