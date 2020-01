Takaaki Nakagami torna in sella dopo l'intervento alla spalla di fine ottobre. Il pilota giapponese si prepara al meglio per i primi test 2020.

Sono passati mesi da quando Takaaki Nakagami si è visto costretto a finire sotto i ferri. Il pilota giapponese continua il processo di recupero alla spalla, con continui passi avanti: è giunto il momento del primo allenamento post-operazione in moto. I primi test MotoGP del 2020 sono sempre più vicini e ‘Taka’ vuole arrivarci il più preparato possibile, compatibilmente con le sue condizioni.

Ricordiamo l’annuncio dell’intervento. Poco prima della tappa a Motegi è arrivato il rinnovo con LCR Honda per un altro anno, assieme alla conferma che quella di casa sarebbe stata la sua ultima gara del 2019. L’incidente con Valentino Rossi ad Assen gli ha lasciato seri problemi alla spalla destra, con forti dolori che l’hanno convinto ad optare per l’intervento dopo il Gran Premio del Giappone.

Nakagami in questi mesi non si è risparmiato, lavorando sul suo fisico per recuperare al meglio in vista della nuova stagione. Il pilota di Chiba è determinato a migliorare ancora in quella che sarà la terza annata in MotoGP. Nonostante le tre gare saltate, ha chiuso il 2019 con il 13° posto iridato grazie a nove piazzamenti in top ten. Spicca in particolare la quinta piazza conquistata alla fine del GP d’Italia al Mugello.