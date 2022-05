MotoGP, Suzuki verso l’addio: Dorna prende posizione

Di ieri sera l’incredibile indiscrezione riguardo l’addio di Suzuki alla MotoGP. Una decisione che sarebbe stata comunicata improvvisamente solo ieri a tutti i membri della squadra. Dorna ora prende posizione con un comunicato pubblicato oggi sulla questione. Soprattutto, si ricorda al marchio di Hamamatsu il rinnovo fino al 2026, oltre a pensare al futuro. Ecco il comunicato integrale.

“In seguito alle voci recenti riguardo Suzuki verso l’addio alla MotoGP a fine 2022, Dorna Sports ha ufficialmente contattato la fabbrica. Questo per ricordare che le condizioni del contratto per correre in MotoGP non permettono di prendere questa decisione in maniera unilaterale. Nel caso però che la decisione avvenisse in accordo tra le due parti, Dorna prenderà una decisione sul numero ideale di piloti e team presenti in MotoGP dal 2023.”

“Dorna continua a ricevere interesse da un gran numero di squadre ufficiali e team indipendenti per entrare in MotoGP. Lo sport continua ad essere un esempio di grande competizione, innovazione ed intrattenimento, che raggiunge centinaia di milioni di fan nel mondo. L’interesse da queste parti è stato riconfermato nelle ultime 24 ore.”

Foto: motogp.com