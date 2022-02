Alex Design passa in rassegna le grafiche delle Yamaha YZR-M1 e delle Suzuki GSX-RR che vedremo nella stagione MotoGP 2022.

Alla vigilia del test MotoGP a Sepang i due team factory Yamaha e Suzuki hanno presentato le nuove livree. Nessuna grande novità per le M1 di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli dal punto di vista grafico. L’attenzione sarà puntata principalmente sul nuovo pacchetto tecnico, a cominciare dalla specifica del quattro cilindri in linea. Il campione francese chiede più cavalli, la Casa di Iwata saprà dare una risposta convincente? In attesa di conoscere le livree del nuovo team VR46, che saranno presentate probabilmente il 24 febbraio, passiamo alle due big giapponesi.

La grafica della YZR-M1: voto 9+

Nell’attesa dei primi feedback di Quartararo e Morbidelli, analizziamo la livrea della YZR-M1 2022 con il nostro esperto Alex Design. “Una grafica assodata, cromaticamente a posto. Il blu michelizzato ha presenza di inchiostri che lo rendono luminescente. L’effetto cromatico ha quel verde fluo di Monster che tende ad attirare l’occhio spostandolo sul dettaglio che stacca molto dalla parte scura. Voto 9+, grafica di qualità che si evince dal modo in cui sono posizionati gli sponsor. Non particolarmente esaltante, non notiamo grandi novità rispetto all’edizione 2021, ma graficamente e cromaticamente chiara“.

La grafica della Suzuki GSX-RR: voto 9

A breve distanza anche Suzuki Ecstar ha svelato le livree delle GSX-RR 2022. Joan Mir e Alex Rins avranno il compito di portare la Casa di Hamamatsu sul gradino più alto del podio nella prossima stagione MotoGP. Resta ancora da capire se ci sarà un nuovo team manager all’interno di uno dei box più “segreti” del paddock.

Alex Design analizza così le nuove grafiche del team giapponese: “In Suzuki sono vincolati al posizionamento degli sponsor. Mettere il logo Estrella Galicia sopra al cupolino a destra e sinistra, al codino e sul sottopancia è un obbligo di Sponsor. Ha un buon accostamento tra il grigio metallizzato e il blu michelizzato luminescente. Il contrasto di colori con il nero potrebbe essere una combinazione a cui dovremo abituarci. Voto 9. Da anni ha sempre portato avanti una grafica factory, lineare, con logo grande Suzuki“.

In caso di rotture nei week-end di gara Suzuki risolve al suo interno ogni problema. “Negli anni passati Suzuki si è rivolta alla nostra azienda solo per servizio adesivi. Per quanto riguarda riparazione e verniciatura sono il team più segreto che ci possa essere nella MotoGP. Sono chiusi e gelosi, hanno un buon magazzino che arriva dal Giappone con i ricambi già verniciati. E’ il team più chiuso che esista, possono accedere alla loro officina solo i partner più stretti“.