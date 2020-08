MotoGP/Superbike, ad Aragón tutti gli eventi a porte chiuse

Ad Aragón MotoGP e Superbike correranno a porte chiuse. Arriva la conferma ufficiale, il governo vuole garantire così la maggiore sicurezza possibile.

In un periodo in cui alcuni circuiti inoltrano richieste per avere pubblico sugli spalti (come Misano), c’è chi opta per le porte chiuse. L’ultimo di questi casi è il MotorLand Aragón, che celebrerà tutti gli eventi MotoGP e Superbike senza pubblico. Vista l’evoluzione della pandemia, con nuovi focolai proprio nella zona, i vertici della Sanità del Governo di Aragón stanno adottando tutte le misure per ridurre i rischi che comporterebbe il movimento di persone provenienti da diversi paesi.

Ricordiamo che sono bel quattro gli eventi che ospiterebbe questo tracciato tra Motomondiale e derivate di serie. Si comincia con il WorldSBK il 28 agosto (round di Aragón), per ripetere sulla stessa pista il 4 settembre (round di Teruel). Discorso simile per MotoGP, Moto2 e Moto3, ma più avanti: il 18 ottobre c’è il Gran Premio di Aragón, il 25 ottobre avremo il Gran Premio di Teruel. Quattro appuntamenti che quindi, come si supponeva visto il periodo attuale, non presenteranno pubblico sugli spalti.

DUE GIORNI DI TEST SUPERBIKE

In questi giorni però vedremo le derivate di serie in azione proprio al MotorLand Aragón. Giovedì e venerdì tutti i team ufficiali, escluso BMW, saranno in azione sul tracciato spagnolo, con orari dalle 9:00 alle 17:00. Prove di avvicinamento all’evento vero e proprio, visto che il prossimo doppio appuntamento del Mondiale Superbike sarà proprio su questo circuito a fine agosto e ad inizio settembre.

Riguardo le porte chiuse, non dimentichiamo infine che i vertici del circuito si stanno già mobilitando per restituire a tutti i tifosi i costi dei biglietti già acquistati, con informazioni dettagliate sul sito ufficiale del tracciato. Per quanto riguarda il Mondiale Superbike, la data massima per il rimborso è il 28 agosto, mentre per la MotoGP si parla di prima della fine del mese di ottobre.