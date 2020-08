MotoGP, Stiria: Warm Up, Andrea Dovizioso al comando

Andrea Dovizioso in evidenza nel warm up MotoGP. Seguono Joan Mir, Takaaki Nakagami e Johann Zarco, 19 piloti in un secondo.

Andrea Dovizioso batte un colpo in questo primo turno della domenica in Stiria. Il pilota Ducati stampa il miglior crono del warm up MotoGP, un segnale dell’intenzione di essere protagonista dopo una qualifica un po’ sottotono. Sette giorni fa il primo successo stagionale, riuscirà a ripetersi? Attenzione anche a Joan Mir, secondo in questa sessione, ma anche Takaaki Nakagami 3° non è da sottovalutare. Non dimentichiamo anche Johann Zarco, che scatterà dalla pit lane ma è 4°… Gara alle 14:00, qui gli orari.

Nel pomeriggio non è esclusa la possibilità di pioggia, viste anche le nuvole presenti durante il warm up. In questo turno quindi assistiamo per questo a tante prove di cambio moto, in caso appunto di flag-to-flag. Certo non mancano poi gli ultimi test con le gomme: medie e morbide le scelte dei piloti, da capire quale può essere l’abbinamento migliore in ottica gara. Zarco e Rins, alle prese con differenti problemi fisici, preferiscono conservare le forze rimanendo a lungo fermi al box. Diversa strategia invece per Miller e Crutchlow, anche loro non al top ma in azione per le ultime prove in vista della gara.

In pista nel frattempo sono tre case in particolare a contendersi le prime posizioni: Suzuki, Ducati e Yamaha si alternano al comando, più tardi raggiunti anche dalla Honda di Nakagami. Sorprende invece vedere più di un lungo alla curva 4 da parte di Quartararo, che sta anche testando nuovamente il regolatore di altezza. Il turno mattutino della domenica si conclude con Andrea Dovizioso al comando della classifica, seguito da Joan Mir e da Takaaki Nakagami, oltre ad un ottimo Johann Zarco 4°.

