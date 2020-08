MotoGP, Stiria: Tutti gli orari, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Motomondiale di scena di nuovo al Red Bull Ring per il Gran Premio di Stiria. Gli orari TV di tutti i turni, diretta Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Chiuso il GP d’Austria, ecco che siamo entrati nella settimana del Gran Premio di Stiria. Il circuito? Sempre il Red Bull Ring, che ospita il secondo round austriaco consecutivo del calendario 2020. Si riparte da Andrea Dovizioso in trionfo in MotoGP, Jorge Martín al primo successo Moto2 (e Luca Marini nuovo leader iridato), Albert Arenas alla terza vittoria stagionale in Moto3. Oltre a due paurosi incidenti tra classe regina ed intermedia, senza gravi conseguenze. Ma ecco che si riparte subito: tutti i turni dell’evento saranno trasmessi in diretta esclusiva sia su Sky Sport MotoGP (canale 208) che su DAZN. TV8 manderà in differita qualifiche e gare delle tre categorie.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 20 agosto

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 21 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 22 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.05-15.45 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 23 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 22 agosto

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 23 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara